Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, cosa sta succedendo. Tra i due inquilini della casa non è mai andato tutto per il meglio. Caratteri e vedute differenti hanno spesso condotto verso accesi confronti che solo di recente sembrano andare incontro a un barlume di serenità. Questo non significa che i due siano disposti a ‘cedere’, ma sicuramente che le armi di guerra, forse, sono anche disposte a trasformarsi in fiori.

Siparietto a sorpresa tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. Fan senza parole davanti agli enormi passi avanti tra i due inquilini della casa più spiata d’Italia. Tra Bea e Massimiliano, infatti, non scorre buon sangue ma i due sembrano anche disposti a scendere a patti. Non ultime le parole di Varrese in occasione della nomination.

Siparietto a sorpresa tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese: “Il trash di cui avevo bisogno”

Nonostante un rapporto turbolento, però, nel corso della puntata oltre qualche frecciatina è scappato anche un complimento.“Un qualcosa che mi può piacere di lei. Io in quell’abbraccio ci speravo. Mi piace comunque la sua eleganza e dialettica e il suo cinismo. Gli ho chiesto scusa perché sono stato eccessivo e dovrebbe faro lei. Ha acquisito fascino nella Casa”, sono state le parole di Varrese in merito alla Luzzi che ha poi replicato: “Io in quell’abbraccio ci ho trovato bellezza. Lui mi ha chiesto scusa perché ha sbagliato, io non l’ho fatto perché non dovevo dirle nulla”.

Insomma, nel corso dell’ultima messa in onda del programma tra i due sono arrivati finalmente anche i complementi. Poi di recente anche il siparietto: la coppia di attori ha infatti interpretato l’iconica scena del film Ghost. Nel giro di poco tempo il video è diventato virale sui social e i fan hanno adeguatamente commentato la scena.

il trash di cui avevo bisognopic.twitter.com/0wZfRE15OG — Paola. (@Iperborea_) October 27, 2023

“Il trash di cui avevo bisogno”, scrive qualcuno. Insomma, piaccia o non piaccia, Bea e Massimiliano continuano a osservarsi da lontano, studiando le reciproche ‘mosse’. Tutta una questione di strategia oppure tra i due finalmente nascerà un rapporto di amicizia sincero e profondo? La storia del reality show di Alfonso Signorini insegna che tutto può accadere davanti alle telecamere del GF.