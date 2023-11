Grande Fratello 2023, il gieffino lo mette in guardia da lei. Grandi colpi di scena al reality show di Alfonso Signorini. Equilibri sempre più precari tra i concorrenti e alte tensioni, soprattutto da quando Perla ha varcato la soglia della gettonatissima porta rossa della casa di Cinecittà. E in tutto questo, sempre lei al primo posto in classifica tra i preferiti del programma: Beatrice Luzzi che con un ottimo 42% raddoppia i voti rispetto ad Anita, che invece si piazza al secondo posto. Riflettori che restano accesi, dunque, ancora sull’attrice. Ecco cosa è successo nelle ultime ore.

Giuseppe Garibaldi rivela tutto a Vittorio Menozzi. Ennesimo allontanamento tra il gieffino e l’attrice sfociato in una decisione che da parte di Garibaldi sembra essere quella definitiva: lasciare Beatrice. Insomma, cala il gelo e i rapporti si raffreddano drasticamente tra i due. Ma nel frattempo Beatrice Luzzi sembra essere sempre più vicina a un altro concorrente della casa. Garibaldi si ‘mette in mezzo’ e rivela quello che pensa.

Giuseppe Garibaldi rivela tutto a Vittorio Menozzi. Sta parlando di Bea? Crescono i sospetti

Beatrice Luzzi si è avvicinata a Vittorio Menozzi, ma tra i due sembrano essere uniti solo da uno splendido rapporto d’amicizia. Peccato che però questo nuovo rapporto sembra non solo aver attirato l’attenzione del pubblico a casa, ma anche quello di Garibaldi. “Io mi rivedo quasi in te. Mi raccomando, occhi ben aperti e orecchie ben spalancate. Tu lo sai, stai capendo benissimo. Ancora non si è ingranata la marcia”. Sono state queste le parole del gieffino rivelate a Menozzi.

E Vittorio sembra aver accolto il consiglio del compagno in gara: “Si, assolutamente”. Non è dato da sapere se Garibaldi si stesse riferendo espressamente a Beatrice Luzzi. Ma i sospetti, inutile dirlo, ci sono e permangono tra i fan. Ma non in tutti. Alcuni sostengono che i due stessero parlando di Letizia Petris e Paolo Masella.

purtroppo sento solo squit squitpic.twitter.com/3E139Z1o0F — Paola. (@Iperborea_) November 17, 2023

In ogni caso l’allontanamento tra Garibaldi e Beatrice Luzzi sembra davvero essere definitivo al punto da indurre il gieffino a preferire la Olivieri all’attrice. Insomma, nonostante la forte passione ed empatia, Bea e Garibaldi sembrano essere ormai una coppia finita. L’argomento, chissà, potrebbe essere affrontato in puntata o forse tra i diretti interessati. Non resta che scoprire cosa succederà.