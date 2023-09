Situazione da monitorare al Grande Fratello, con Anita Olivieri che ha alimentato polemiche sul web. Ha infatti deciso di fare una specie di insinuazione nei confronti di un’altra concorrente e il timore è che si possa ricadere in errori, già commessi in passato. A tenere alta l’attenzione su questo argomento è stato in particolare il sito Ultimenotizieflash, che ha diffuso il filmato che è stato prelevato dal social network X, ex Twitter.

Ed è stato proprio citata la vicenda di Marco Bellavia, che nella passata edizione fu vittima di quello che molti definirono bullismo. Comunque stavolta al Grande Fratello è Anita Olivieri ad essere protagonista di parole enigmatiche, dette davanti a Massimiliano Varrese, che rischiano di aprire un nuovo caso nella trasmissione. Ma quest’anno le regole sono ancora più severe, quindi la produzione potrebbe anche decidere di sanzionare tutto subito.

Grande Fratello, Anita Olivieri nel mirino per le sue frasi contro la gieffina

Rivolgendosi ad un’altra concorrente del Grande Fratello, Anita Olivieri si è sfogata con Varrese e dalla sua bocca le sono uscite delle considerazioni al limite. Ultimenotizieflash ha anche condannato l’atteggiamento passivo degli autori, i quali non avrebbero convocato in confessionale la ragazza per almeno redarguirla. Ma il fatto di aver insinuato che la coinquilina possa avere delle problematiche psichiche, ha fatto imbestialire gli utenti.

Anita ha criticato Beatrice Luzzi e ha affermato precisamente: “Ci sono delle parole che ora non posso dire perché siamo in una trasmissione. Io credo che lei abbia veramente delle cose da doversi sistemare, perché non è possibile che una persona a quest’età creda veramente nelle cose che dice. Cioè, per me è preoccupante“. E l’utente di X che ha postato il filmato ci è andato giù duramente sulla giovane, dopo questo attacco.

“ci sono delle parole che ora non posso dire perché siamo in una trasmissione” e poi prosegue insinuando eventuali disturbi mentali ma questa non si vergogna minimamente di riconoscere pure di essere una cessa che si deve censurare? #GrandeFratello pic.twitter.com/ORNNfVtgov — 𝙟𝙤𝙧𝙙𝙚𝙚𝙣𝙘𝙝𝙞𝙣 🍣 (@ghepardato) September 22, 2023

Jordeenchin ha commentato sull’ex Twitter: “Prosegue insinuando eventuali disturbi mentali, ma questa non si vergogna minimamente di riconoscere di essere pure una ce*** che si deve censurare?”. Non resta che aspettare qualche futuro confronto tra Anita e Beatrice per capire se ci siano margini per la pace.