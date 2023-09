Grande Fratello 2023, lunedì 11 settembre si parte. Manca pochissimo ormai al via della nuova edizione. Nuova in tutti i sensi, tra mix di concorrenti nip e vip e cambio della guardia sul fronte opinionisti, esperta social e conduttori del GF party. Per questo motivo c’è forse più attesa degli altri anni da parte del pubblico, già pronto a sintonizzarsi su Canale 5 per il primo appuntamento, ovviamente in onda in prima serata. Parte dei concorrenti è già stata svelata.

Tra i famosi certi vedremo l’ingresso nella Casa del’ex campione olimpico Alex Schwazer, dell’attrice di telenovelas Grecia Colmenares e della regista Beatrice Luzzi. I non famosi che sicuramente varcheranno la porta rossa sono Letizia Petris, Vittorio Menozzi e Giselda Torresan, che in un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni hanno spiegato cosa li ha convinti a partecipare al programma di Canale 5. Per ora dunque sono 6, 3 nip e 3 vip gli ufficiali. Poi i nomi che la stampa dà per certi, come Giampiero Mughini e Rosanna Fratello.

Grande Fratello 2023, Alfonso Signorini e Cesara Buonamici presentano la Casa

Grande curiosità anche per il debutto di Cesara Buonamici, opinionista unica di questo Grande Fratello 2023 e per la nuova Casa. E proprio nelle scorse ore, in attesa di conoscere chi saranno tutti i partecipanti di questa edizione, ecco le prime immagini dello studio e soprattutto delle stanze che abiteranno vip e nip.

Nel nuovo promo in onda sulle reti Mediaset, ecco Alfonso Signorini dare il benvenuto a Cesara Buonamici e insieme mostrano in anteprima i locali:“Tutto è pronto nello studio del Grande Fratello. Adesso state vedendo le primissime immagini della nuova Casa che presto si riempirà di tante storie e nuove emozioni”, ha detto il padrone di casa.

Il nuovo #GF sta per iniziare. Con Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, da lunedì in prima serata su Canale5 pic.twitter.com/ULNIbD3C4e — trashtvstellare (@tvstellare) September 8, 2023

“Ma soprattutto ho qui con me la mia meravigliosa compagna di viaggio, Cesara Buonamici. Noi siamo pronti, ci siamo. Tra poco conoscete i nostri concorrenti. Mancate voi che siete davvero l’ingrediente principale”. Quindi Signorini e Cesara Buonamici hanno dato appuntamento a lunedì sera. Come si vede dal video, ecco una parte del salone, ma anche della camera, con una disposizione diversa dei letti, e del confessionale che mantiene la sua poltrona dorata.