Il gesto piccante di Maddaloni su Rosy Chin al Grande Fratello. Molti spettatori del reality show hanno notato, da diverso tempo, un certo affiatamento tra Marco Maddaloni e Rosy Chin. Entrambi, si sa, sono sposati nella vita fuori, ma dentro sembrano esserci delle scintille tra i due, nonostante le loro mosse siano state piuttosto timide. Qualcuno ricorderà che quando Maddaloni è entrato nella casa del Grande Fratello, Chin ha commentato che lui ha portato “una ventata di ossigeno”.

Maddaloni ha risposto che inizialmente pensava che Chin stesse cercando di attirare la sua attenzione, ma non aveva capito che lei era sposata e aveva dei figli. Questo ha dato il via a un rapporto di amicizia tra i due. Tuttavia, un gesto di Maddaloni ha fatto discutere non poco sui social. Mentre erano seduti sul divano, Maddaloni ha allungato la mano sulla coscia e la gamba di Chin, accarezzandola e solleticandola.





Questo gesto ha suscitato molte domande tra i telespettatori, in particolare su come avrebbe reagito Romina Giamminelli, la moglie di Maddaloni. La donna non è rimasta in silenzio. Ha pubblicato una storia su Instagram in risposta alla situazione, scrivendo: “Siete così ridicoli ma soprattutto LIMITATI. Godetevi la vita”. Questa risposta sembra suggerire che Giamminelli non sia particolarmente turbata dal comportamento del marito nel reality show.

Nel frattempo, Rosy Chin è stata al centro di alcune polemiche al Grande Fratello. Alcuni telespettatori e utenti dei social media hanno criticato il suo comportamento, sostenendo che stesse giocando in modo strategico e manipolativo. Inoltre, Chin è stata accusata di aver violato il regolamento del Grande Fratello, cercando di parlare in segreto con altri concorrenti, tra cui Maddaloni, senza essere ripresa dalle telecamere.

è stata trovata la location di temptation island winter: la casa del grande fratello

primo concorrente: marco maddaloni

prima tentatrice: rosy chin

pic.twitter.com/4DStk9URhM — manu (@sonopoliedrico) January 11, 2024

La contessa di casa Maddaloni che definisce il Web limitato, con il limitato suo pari al #GrandeFratello, che aiuta sempre più il maritino a tornare a casa! Come farà Madda senza Chin? Ahahah #grandefratelllo pic.twitter.com/HhAcljSCSb — Trashismo Cosmico (@TrashalCubo) January 11, 2024

Insomma, la dinamica tra Maddaloni e Chin al Grande Fratello ha suscitato molte domande tra i telespettatori. Mentre alcuni si chiedono se ci sia un’attrazione fisica tra i due, altri sono preoccupati per il comportamento di Chin nel gioco. Solo il tempo dirà come si svilupperanno queste situazioni.

