Proseguono i lavori per la realizzazione del Calendario di Grande Fratello 2024. Riuniti tutti in salone, Marco e Greta leggono il Comunicato Ufficiale con tutte le direttive da seguire.“Inquilini, il viaggio del vostro calendario continua! Oggi ci imbarcheremo alla volta del Giappone per il mese di marzo, per poi andare alle Hawaii a fare lo scatto del mese di luglio. Per agosto ci trasferiremo in Grecia, tra acque cristalline e spiagge da sogno”.

“La foto di novembre avrà come protagonista il foliage autunnale come quello che si può ammirare nei boschi del Vermont! Pronti? Click!”, spiega il nuovo comunicato del Grande Fratello. Dopo la lettura del comunicato alcuni inquilini della casa si sono intrattenuti in sala grazie alla musica riprodotta dal Grande Fratello.

Leggi anche: “Dobbiamo farlo noi”. Grande Fratello, Beatrice chiama Varrese: accordo inatteso tra i due





Grande Fratello, la produzione mette la musica e alcuni concorrenti non ballano

Nel pomeriggio di oggi sul web è stato pubblicato il video della serata del Grande Fratello in cui alcuni inquilini della casa ballano sulle note della canzone “Maracaibo” della grande Raffaella Carrà. Si tratta di Beatrice Luzzi, Fiordaliso, Rosanna Fratello, Grecia Colmenares, Vittorio Menozzi, Federico Massato e la new entry Sergio D’Ottavi.

Il Grande Fratello ha deciso di mandare in filodiffusione della musica per far divertire i concorrenti, visti anche i momenti di tensione che hanno vissuti in questi giorni, soprattutto dopo il rientro in gioco di Beatrice Luzzi. I concorrenti si sono divertiti tra passi di danza sulle note del grande successo di Raffaelle Carrà e risate ma il pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini ha notato qualcosa di molto strano.

per me è il gruppo rattalandia che ha chiesto musica per una settimana e ora che c'è musica,,,, stanno seduti in verandapic.twitter.com/xiD0hKmjPg — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) January 11, 2024

Alcuni concorrenti del Grande Fratello non hanno partecipato al momento di svago e sono rimasti seduti. Fin qui niente di strano, se non fosse che i gieffini che hanno deciso di non ballare sono gli stessi che qualche giorno fa, quando gli era stata appena data la notizia della morte del padre di Beatrice Luzzi, avevano chiesto a gran voce musica e un party per festeggiare Massimiliano Varrese. Il fatto ha fatto innervosire non poco buona parte del pubblico che, ancora una volta, si è scagliato contro quei concorrenti.