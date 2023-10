Assurdo quanto emerso su Gerry Scotti, che si sarebbe reso protagonista di un gesto choc che ha lasciato tutti increduli. Lui si sarebbe arrabbiato tantissimo in questi giorni e la notizia è stata data in anteprima da un esperto del mondo della televisione. Se confermato ufficialmente, sarebbe l’ulteriore prova dell’insofferenza del popolare conduttore, che da tempo non sarebbe affatto felice di ciò che starebbe accadendo a Mediaset.

Stavolta Gerry Scotti avrebbe superato ogni limite, infatti il suo gesto choc sarebbe avvenuto sotto gli occhi di tutti. E se l’è presa anche con gli autori, i quali sarebbero finiti nel suo mirino per una decisione che non lo accontentava affatto. Andiamo a vedere cosa ha raccontato un giornalista e per quale motivi si sarebbe infuriato così tanto, a tal punto da invitare una persona a fare ciò che doveva senza ulteriori remore.

Leggi anche: “Lo spostano all’improvviso”. Gerry Scotti, stravolti i piani: la decisione di Mediaset





Gerry Scotti, gesto choc: furia totale durante Caduta Libera

Gli ascolti televisivi non stanno andando bene e questo potrebbe aver influenzato ancora più negativamente Gerry Scotti, reo di aver fatto questo gesto choc nei confronti di una concorrente di Caduta Libera – I Migliori. A rivelare ogni particolare Giornale d’Italia tramite un articolo del giornalista Ivan Rota: “Il culmine lo avrebbe raggiunto quando la ex campionessa Monica De Lisio, al momento di cadere nella botola ha lamentato di non sentirsi bene e ha chiesto di aspettare ad aprire la botola. Apriti cielo”.

E quindi Gerry ha protestato in maniera vibrante, come aggiunto da Rota sul programma in onda la domenica sera: “Scotti avrebbe cominciato ad alterarsi, dicendo che era tutta scena, che non era vero che la concorrente stesse male e che dalla regia dovevano assolutamente aprire la botola. La povera concorrente, in evidente stato d’imbarazzo, per porre termine a tutto questo circo è rientrata sulla botola ed è poi caduta, come prevede il gioco. Nonostante ciò, il conduttore sarebbe andato avanti a inveire“.

Infine, Giornale d’Italia ha scritto ancora: “Dicendo che non era vero niente, che la concorrente si era inventata tutto e aveva solo fatto perdere del gran tempo. Intanto la poverina, veniva portata in camerino tra le lacrime“. Una situazione davvero inedita e sconcertante per il pubblico.