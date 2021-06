Gerry Scotti è una delle punte di diamante di Mediaset e il suo nome circola con sempre maggiore insistenza per un nuovo programma della domenica sera. Un rimpasto necessario, deciso di Pier Silvio Berlusconi, per rimpiazzare il nome di Barbara D’Urso. Tanti i nomi, in verità, circolati per prendere il posto di Carmelita che sembra aver imboccato una parabola discendete all’interno del Biscione. Tra i più papabili quello di Elisa Isoardi.



Stando a quanto riferito dal sito ‘Tpi’, potrebbe essere lei a prendere il posto di Barbara D’Urso con una trasmissione alternativa a ‘Domenica live’, battuta sempre de Mara Venier. Al momento, però, solo indiscrezioni e nessuna sicurezza. Tuttavia sembra che i vertici del Biscione siano orientati a una domenica pomeriggio che possa appunto esibire due programmi. Nelle scorse ore si sarebbe provato anche a tastare il terreno di ‘casa’ Pier Silvio Berlusconi, vale a dire quello che porta a Silvia Toffanin. Gerry Scotti, invece, potrebbe coprire il buco lasciato da live.



L’idea circolata era quella di riproporre ‘Scene da un matrimonio’, il programma televisivo andato in onda dal 1994 al 1996 su Rete Quattro. E dal 2012 al 2015 col titolo “Nuove scene da un matrimonio” condotto da Davide Mengacci. Gerry Scotti però avrebbe detto no. Nel corso di una sua intervista a TVLandia, a domanda specifica, il simpaticissimo Scotti non ha battuto ciglio. Ed in merito ha detto: “Non credo proprio!”.







Per Gerry Scotti questo è stato un anno pieno di soddisfazioni, riempito dalla nascita del primo nipote, figlio di Edoardo e Ginevra Piola. La nuora di Gerry Scotti è una giornalista e dal 2018 collabora con il gruppo Mediaset. Giornalista dal 2016, come scrive lei stessa sul suo profilo Facebook, ha un ottimo rapporto con Patrizia Grosso, madre di Edoardo ed ex moglie di Gerry.



“La ringrazio per avere creduto in me e avermi dato la possibilità di iniziare”, aveva scritto in un post pubblicato all’epoca dell’iscrizione all’albo dei giornalisti. Gerry Scotti aveva commentato così la notizia. “Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora mi aspetto dei nipotini multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo”, aveva detto a Verissimo svelando la lieta notizia.