Gerry Scotti si aspettava qualcosa di diverso, ma pare proprio che al conduttore in questo periodo non ne stia andando bene una. Solo pochi giorni fa era uscita fuori la voce, poi confermata, di uno stop a ‘Io Canto”, il programma che sarebbe dovuto andare in onda su Canale 5 la domenica sera era stato infatti sostituito, per volontà di Mediaset, con la soap Terra Amara. Per Gerry, che pure non si è lasciato andare a dichiarazioni ufficiali, un duro colpo dopo anni di onorato servizio.

Servizio che sembrava essere destinato ad interrompersi con una fuga in Rai, caso che poi è rientrato e bollato dallo stesso conduttore come ‘falsa pista’. Che qualcosa si cambiato, però, è innegabile. A distanza di mesi restano ancore le sue parole: “Questi addii (di Barbara e di Belen ndr) non me li so spiegare – raccontava a chi – così come non mi so spiegare i casi Giletti e Fazio. Spero di rivedere tutti in onda”.





Ascolti tv, Gerry Scotti e Caduta Libera sconfitti da Marco Liorni

Lui era rimasto ad ogni modo intoccabile, e lo è ancora, saldo al timone di Caduta Libera, Lo show dei record, Tu sì que vales, Io Canto, e infine la new entry La Ruota della Fortuna. Gerry, però, non può essere contento dei risultati che ieri ha registrato il suo programma. I numeri li dà Davidemaggio.it. Che scrive: “Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 3.081.000 spettatori pari al 20.8%, mentre Reazione a Catena ha registrato 4.149.000 spettatori pari al 24.6%”.

“Su Canale5 Caduta Libera Story – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.827.000 spettatori (12.9%), mentre Caduta Libera Story ha convinto 2.400.000 spettatori (14.7%). Su Rai2 90° Minuto ha raccolto 698.000 spettatori (5%) nella prima parte e 520.000 spettatori (3.2%) nella seconda parte chiamata Tempi Supplementari. A seguire N.C.I.S. New Orleans totalizza 473.000 spettatori (2.5%)”.

“Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 477.000 spettatori (3.2%) e C.S.I. Miami 657.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 TgRegione informa 2.427.000 spettatori pari al 14%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 609.000 spettatori (3.1%). Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 452.000 spettatori e il 3.1%. Sul Nove, dopo Little Big Italy a 429.000 spettatori (3%), Che Tempo Che Farà arriva a 666.000 spettatori (3.8%). Su RealTime Il Castello delle Cerimonie arriva a 374.000 spettatori con l’1.9%”. Per Gerry un ko netto.