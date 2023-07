Gerry Scotti, grandi novità in arrivo a Mediaset. Si scopre soltanto adesso che il fortunato conduttore di Caduta Libera sta per ricevere un altro grande e importante mansione all’interno dell’ammiraglia del Biscione. Organi di stampa fanno infatti sapere che lo storico presentatore di Striscia la Notizia raddoppia gli appuntamenti in tv. Sembra infatti che il famoso conduttore Mediaset avrà il doppio appuntamento la domenica: con un altro programma in prima serata su Canale 5.

>> “È finita davvero”. UeD, voce bomba su Tina Cipollari: “Dicono che è stato Pier Silvio Berlusconi”

Da quello che si dice nei corridoi di Cologno Monzese infatti, Scotti tornerà nel pre serale Mediaset al timone del game show Caduta Libera e poi presenterà in prima serata “Io Canto generation” e “Lo Show dei Record”. Come fa sapere Tv Blog, il prossimo autunno sarà un periodo molto attivo per il famoso e amato presentatore. Come dicevamo poco fa infatti, Gerry condurrà il suo quiz del preserale e avrà anche una serie di appuntamenti in prime time. Da quello che riporta Tv Blog, si parla di quattro prime serate a partire da metà ottobre.





Gerry Scotti, grandi novità in arrivo a Mediaset

Insomma, oltre a vederlo sempre nelle vesti di padrone di casa di Caduta Libera, Gerry Scotti presenterà anche il talent show “Io Canto generation”: ““Dopo le quattro puntate di prime time di Caduta libera è previsto l’avvento della nuova serie di Io canto generation…”, scrivono su Tv Blog.

E ancora: “Le puntate previste del baby show di Scotti, sul cui quiz in onda attualmente nel preserale dell’ammiraglia Mediaset con delle puntate in replica è spuntato fuori un retroscena, dovrebbero essere circa sei in tutto. Si ricorda che i coach delle tre squadre di bambini canterini dovrebbero essere Orietta Berti, Mara Maionchi e Marcella Bella”.

Solo qualche tempo fa, parlando al settimanale Chi, Gerry Scotti ha dichiarato: “Non sono d’accordo con questa programmazione che crea confusione”. Si parlava chiaramente alla gestione di Caduta Libera, che sta attraversando un periodo di difficoltà a causa dei cali di ascolto degli ultimi mesi. “Quando faremo le nuove puntate, capiremo il futuro. È una macchina costosa, ma efficiente che andrebbe utilizzata. Vedremo in base ai risultati“, aveva detto il padrone di casa.

Leggi anche: “Guardatemi”. Elenoire Ferruzzi choc, la foto e subito la polemica: “Sarò come tutte voi”