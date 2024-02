Geolier e il gesto che fa discutere. Sicuramente tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2024 c’è il rapper napoletano che con il suo brano “I p’ me, tu p’ te” ha saputo conquistare l’apprezzamento di tantissimi italiani, naturalmente non solo suoi conterranei. E attorno a lui si sono scatenate diverse polemiche, sul testo della canzone in napoletano stretto, sulla vittoria con Guè, Luché e Gigi D’Alessio nella serata delle cover e poi sul televoto.

C’è stato infatti chi ha sostenuto che, essendo Geolier troppo forte al televoto, il rapper napoletano sia stato ‘boicottato’ da chi gestiva il sistema a favore di Angelina Mango. In realtà, sebbene abbia ricevuto oltre il 60% delle preferenze del pubblico per la vittoria finale contavano anche i giudizi di stampa, tv e web (33%) e delle radio (33%) e alla fine infatti ha trionfato l’ex allieva di Amici. Ora Geolier torna a far discutere per un gesto.

La ‘vendetta’ di Geolier dopo i fischi dell’Ariston

Durante la serata delle cover la vittoria di Geolier è stata fischiata dal pubblico dell’Ariston e molti sui social hanno ritenuto che avrebbe meritato molto più Angelina Mango che ha cantato “La rondine“, un brano del papà. Il rapper napoletano è apparso infastidito dai fischi: “Io mi sono semplicemente esibito, non mi sembra di aver rubato, che è veramente una brutta parola” ha detto in seguito. Ora che è tornato nella sua Napoli, però, ha compiuto qualcosa che non è passato inosservato.

Ieri sera Geolier si è affacciato dal balcone di casa sua per ringraziare i suoi fan. Poi ha detto: “Alla fine ho vinto perché ho questo – indicando i suoi sostenitori in delirio – Visto che ci hanno fischiato, fischiamo noi a loro“. Insomma il rapper ha voluto prendersi la rivincita e dopo aver subito i fischi dell’Ariston ha invitato il suo pubblico a fare altrettanto fischiando agli spettatori del teatro di Sanremo.

Sembra, insomma, che lo smacco della serata delle cover non sia proprio acqua passata. In ogni caso Geolier può dirsi soddisfatto: dopo il secondo posto al Festival il rapper nativo di Secondigliano (vero nome Emanuele Palumbo, ndr) è atteso da un lungo tour in giro per l’Italia con ben tre concerti evento al Maradona di Napoli.

