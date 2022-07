Gemma Galgani via da Uomini e Donne, ma subito protagonista altrove. La voce sta girando in maniera insistente e sta tenendo il pubblico sulle spine. Dopo tanti rumor, sembra che Maria De Filippi abbia deciso di rinunciare alla presenza della torinese nel programma di Canale 5. Una notizia che sicuramente renderebbe molto felice Tina Cipollari, che da anni combatte verbalmente con la ‘nemica’. Ma proprio Queen Mary potrebbe permetterle di avere subito una nuova collocazione.

Gemma Galgani via da Uomini e Donne, ma non è tutto. Intanto, parlando del dating show, anche un cavaliere potrebbe lasciare per sempre. Secondo il sito Fidelity House, a rischiare di non poter partecipare alla prossima stagione di Uomini e Donne sarebbe il cavaliere Luciano Giannelli: “La prossima edizione del noto dating show dovrà fare a meno proprio di Luciano. Ad impedirgli di partecipare nuovamente al programma sono i suoi problemi di salute, che preoccupano molto sia la redazione che la stessa De Filippi”.





Gemma Galgani via da Uomini e Donne? Si sa già dove va

Gemma Galgani via da Uomini e Donne, ma non lontana dalla televisione. A rilanciare una notizia clamorosa è il settimanale Nuovo, che in anteprima ha saputo che fine potrebbe fare la dama piemontese. Una volta messa da parte l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi, la conduttrice potrebbe subito sponsorizzarla per un altro programma. Anzi, quest’ultimo è proprio prodotto dalla società della moglie di Maurizio Costanzo e quindi la sua partecipazione sarebbe cosa fatta.

Questo quanto scritto dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti: “Per toglierla da Uomini e Donne, Maria la piazza nel reality La Talpa”. Dunque, potrebbe prendere parte a questa trasmissione che ritorna dopo tanti anni di assenza dal piccolo schermo. Nessuno però sa ancora i dettagli sulla data di inizio de La Talpa e su chi la condurrà, anche se c’è una certezza: non sarà Maria al timone della stessa, visto che è già impegnata duramente con i suoi storici programma Uomini e Donne, Amici e poi C’è posta per te.

Parlando sempre di Gemma, nei giorni scorsi c’è stata una bufera per la foto pubblicata online. Eppure leggendo la sua didascalia, in molti avrebbero dovuto comprendere che non si trattasse di lei. Sta di fatto che alcuni hanno scritto: “Ma è lei?”, “Ha un altro viso, non la riconosco”, “Resta a Santiago con il naso rifatto pagato dalla redazione”. Quindi, hanno pensato che si fosse ritoccata il naso. Ma nell’immagine era immortalata invece la sorella Silvana.

