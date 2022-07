Gemma Galgani, bufera per la foto social ma poi esce fuori tutta la verità. Parecchi utenti hanno criticato duramente la dama di Uomini e Donne, dopo la pubblicazione di due immagini sul suo profilo Instagram ufficiale. Peccato però che molti si siano completamente sbagliati, visto che la persona fotografata non era la piemontese. Poi è venuto tutto fuori e anche gli hater avranno poi accettato la realtà, ovvero quella di una gaffe colossale commessa da loro nei confronti della ‘nemica’ di Tina Cipollari.

Gemma Galgani, bufera per la foto Instagram. Intanto, nei giorni scorsi è tornato a parlare il suo ex Giorgio Manetti: “In fondo Maria De Filippi non vuole fare format di filosofia e cultura, ma di puro intrattenimento. Oggi mi capita di vedere al massimo una mezz’ora di puntata, perché purtroppo non c’è sostanza. Per quello che riguarda Gemma, io non credo che uscirà mai da Uomini e donne: a Maria fa comodo che resti lì, fa gioco al suo programma”. E quindi presumibilmente resterà al suo posto.





Gemma Galgani, bufera per la foto: scambiata per la sorella

Gemma Galgani, bufera per la foto pubblicata online. Eppure leggendo la sua didascalia, in molti avrebbero dovuto comprendere che non si trattasse di lei. Sta di fatto che alcuni hanno scritto: “Ma è lei?”, “Ha un altro viso, non la riconosco”, “Resta a Santiago con il naso rifatto pagato dalla redazione”. Quindi, hanno pensato che si fosse ritoccata il naso come era stato vociferato giorni fa. Ma poi la verità è stata un’altra perché quella in foto non era lei, ma una persona molto cara alla torinese.

Ma quella nell’immagine era invece Silvana Galgani, la sorella di Gemma. Con quest’ultima che ha deciso di farle gli auguri di compleanno: “Oggi è il tuo Compleanno Silvana e sono commossa come quando sei nata! Quando ti vidi per la prima volta mi sembravi un bambolotto invece era arrivata la mia sorellina! La vita ti ha sfidata e tu hai sfidato la vita, quando sembrava che a soli sei mesi dovessimo “Perderti ” senza neppure averti vissuta! Oggi sono commossa nel condividere questo momento, sei stata grande”.

Infine, Gemma ha scritto ancora sulla sorella Silvana: “Sei stata grande Silvana a raggiungere Santiago , un misto d’emozioni , sono orgogliosa di te e se non ti avessi avuta come sorella ti avrei cercata ovunque per averti come amica !Ho capito perché sei voluta essere a Santiago proprio oggi come da tuo programma , 400 kilometri con lo zaino sulla schiena, senza mai arrenderti, così come hai sempre fatto, una grande lezione di vita, di forza e coraggio! Auguri Silvana, grazie per aver condiviso tutte le tue emozioni di questo cammino! Grazie per ESSERCI”.

