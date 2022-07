Uomini e Donne, ancora guerra tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani. L’ex cavaliere spara ancora a zero sulla dama e tira in ballo Maria De Filippi. La conduttrice era stata finora risparmiata dalle invettive del Gabbiano ma stavolta non c’è stato nulla da fare. Con Gemma non è mai stato tenero. Specie dopo l’attacco della Galgani su presunti ritocchi estetici. “Ho ammesso di aver ricorso alla chirurgia – aveva spiegato Gemma -. ma non so se anche lui sia stato così sincero come me e possa affermare di non aver fatto alcun ritocchino! Nelle foto che circolano il suo viso appare piuttosto tirato, come se gli anni non fossero passati”.



Secca la risposta di Giorgio. “Sono un uomo tutto al naturale e il segreto sta nel DNA. Mangio sano, mi concedo un bicchiere di vino raramente e faccio una passeggiata al giorno. Le sue sono affermazioni stupide e non ho mai parlato male del nostro rapporto. Sta dando un’immagine penosa di se stessa”. Manetti non si era fermato qui.





Uomini e Donne, Giorgio Manetti contro Gemma Galgani: “Continua a recitare”



“Lei ha tentato di screditarmi in ogni modo dicendo che avevo la dentiera, il parrucchino, e che le mie prestazioni fisiche non erano granché”. Insomma una battaglia a distanza non sembra destinata ad esaurirsi, anzi fomentata dalle ultime dichiarazioni di Giorgio. “Il programma è cambiato molto. In realtà molti programmi mi sembrano caduti in basso”. (Leggi anche “Da Uomini e Donne al GF Vip 7”. Alfonso Signorini, la coppia a un passo: siamo ai dettagli)



“In fondo Maria De Filippi non vuole fare format di filosofia e cultura, ma di puro intrattenimento. Oggi mi capita di vedere al massimo una mezz’ora di puntata, perché purtroppo non c’è sostanza”. “Per quello che riguarda Gemma, io non credo che uscirà mai da Uomini e donne: a Maria fa comodo che resti lì, fa gioco al suo programma”, ha sentenziato Giorgio Manetti convinto del fatto che la sua ex non andrà mai via dalla trasmissione Mediaset.



Giorgio e Gemma erano stati dati vicini nelle scorse settimane al GF Vip 7. A dare la notizia era stato il settimanale Nuovo Tv. Sembra però che di vero ci sia poco o niente. Di sicuro ci sono gli attacchi di Tina, tornata sul piede di guerra dopo la notizia del nuovo ritocco di Gemma. “Invece di continuare a sottoporti a tutti questi interventi di chirurgia estetica senza risultati quest’anno recati direttamente a Lourdes… solo un miracolo potrebbe renderti bella!”.

