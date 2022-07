Gemma Galgani, futuro a Uomini e Donne delineato. Questo almeno stando agli ultimi rumor, che sono usciti fuori nelle ultime ore. Una notizia molto importante e che rappresenterebbe decisamente una svolta nella vita della dama torinese e anche nello stesso dating show di Maria De Filippi. Non ci sono ufficialità, ma la sensazione è che si stia andando verso una direzione ben precisa. Si resta in attesa di qualche particolare dichiarazione, ma il pubblico non ha ormai più dubbi in merito.

Gemma Galgani, futuro a Uomini e Donne ormai ben definito, salvo ulteriori colpi di scena che potrebbe verificarsi da qui a qualche mese. E Gianni Sperti è stato abbastanza ironico con lei sui social. “Ho appena finito di visitare il museo della civiltà egiziana. Nel piano inferiore c’erano tantissime mummie ma non era consentito fotografarle. È stato impossibile non pensare a lei. Scusa Gemma”, ha scritto Gianni Sperti su Instagram durante la vacanza. “La tua fortuna è che l’unica vera ‘mummia’ può essere fotografata facendo anche meno strada”, il commento della dama.





Gemma Galgani, futuro a Uomini e Donne? L’ultima voce

Gemma Galgani, futuro a Uomini e Donne anche l’anno prossimo? Ormai non manca così tanto al prossimo mese di settembre, quando il programma riaprirà i battenti e terrà compagnia a milioni di telespettatori. A fornire adesso una versione dei fatti molto più chiara è stato il settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti, che in anteprima ha rivelato cosa potrebbe accadere a breve. Una decisione che indubbiamente non farà entusiasmare la piemontese e nemmeno i seguaci della stessa dama.

Stando dunque al settimanale Nuovo, Gemma Galgani potrebbe cominciare Uomini e Donne ma dopo la partecipazione alle prime puntate abbandonerebbe il parterre e la trasmissione probabilmente in maniera definitiva. Non sappiamo come Maria intenda gestire questa situazione e come voglia annunciare questa svolta storica, però immaginare Gemma presente nel programma per tutta la durata dello stesso sembra un’utopia allo stato attuale. I prossimi mesi saranno dunque caratterizzati da grosse novità.

Tina Cipollari ha commentato pubblicamente – e in maniera assai pungente – l’indiscrezione del presunto naso rifatto di Gemma Galgani. “Invece di continuare a sottoporti a tutti questi interventi di chirurgia estetica senza risultati quest’anno recati direttamente a Lourdes… solo un miracolo potrebbe renderti bella!”. Una guerra che però stavolta potrebbe durare una manciata di puntate.

