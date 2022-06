Gemma Galgani nuovi ritocchini? A quanto dicono le ultime indiscrezioni, pubblicate dal sito Blasting News, nella prossima edizione di UeD la dama torinese potrebbe presentarsi ancora una volta “diversa” in studio. Come accaduto in passato, avrebbe approfittato della pausa estiva per tornare dal chirurgo estetico.

Ricordate? Lo scorso anno, sempre durante le vacanze e quindi quando UeD non andava in onda, Gemma Galgani si era regata un nuovo décolleté e un ritocco alle labbra, dopo essersi già sottoposta a un lifting. A pubblicare in anteprima le foto era stato il settimanale Nuovo Tv, che aveva raccolto anche le dichiarazioni della dama.





Gemma Galgani, nuovi ritocchini: “Cosa si è rifatta”

“Ho ceduto alla vanità – aveva spiegato Gemma Galgani al magazine – Ora ho il décolleté di quando ero ragazza”. Sperava così di avere una chance in più di trovare finalmente il principe azzurro che cerca da anni e anni a UeD ma per come sono andate le cose in questa ultima stagione di UeD deve ancora arrivare. Ma veniamo alle nuove voci, quelle secondo cui sarebbe ricorsa ancora una volta dal chirurgo estetico per dei nuovi interventi al volto.

Quali? Nel dettaglio la dama avrebbe chiesto aiuto al suo chirurgo estetico di fiducia per rimodellare il naso. E avrebbe anche fatto visita al dermatologo per un nuovo trattamento al viso per levigare la pelle e renderla più luminosa e rimuovere un neo sulla guancia. La notizia di questi nuovi (presunti) ritocchini di Gemma Galgani ha subito fatto il giro della rete e infiammato il popolo social.

Diversi utenti hanno accusato la dama di essere diventata “ridicola” con tutte questi interventi estetici. Uno per tutti: “Gemma è nata brutta e non c’è ritocco che tenga. O le cambiano la faccia o bella e giovane non tornerà mai. Smettetela di dire che siamo invidiosi di una che a 72 cerca solo uomini per fare se… E poi voi che la difendete, tanto vi prende solo in giro”. E sotto, scrive sempre Blasting News, Tina Cipollari, da sempre ‘nemica’ della dama: “Grande” con tanto di applausi.

