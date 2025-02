Grande Fratello, un concorrente top lascerà presto il programma. Intanto ieri sera il programma ha vissuto nuovi momenti caldissimi. Jessica Morlacchi è stata eletta la preferita della settimana ed ha salvato Maxime dal televoto, motivando così la sua scelta: “Lo salvo perché mi è stato molto vicino, perché abbiamo condiviso dei racconti emozionanti soprattutto sull’amore perché io parlo spesso di quello”.

Alfonso Signorini le ha chiesto: “Ti piace un po’ Max?”. E la Morlacchi ha risposto: “Gli voglio bene e lo ringrazio per la pazienza che ha avuto con me perché quando è entrato non lo sopportavo ma lui ha insistito nel parlarmi. Lui ha aspettato, ha avuto delle carinerie nei miei confronti e ho capito l’indole buona di questo ragazzo”.





Grande Fratello, Alfonso a rischio eliminazione

Maxime che resterà nella casa. A differenza di Alfonso, il candidato numero uno per lasciare la casa lunedì prossimo. I risultati del sondaggio web realizzato da Forum Free Grande Fratello, a cui alle 9:05 del 14 febbraio hanno votato 955 partecipanti, vedono in testa Amanda con il 32% dei voti, seguita da Iago col 30% e da Shaila col 18. Ultimo Alfonso D’Apice con il 6,20% dei consensi.

Intanto nella Casa tiene banco il caso Helena, accusata di essere ancora invaghita di Lorenzo Spolverato, primo finalista del GF e vecchia fiamma della brasiliana all’interno del reality. Anche Javier sembra credere che la modella non abbia ancora superato la storia tra Lorenzo e Shaila. A complicare la situazione, la risposta di Helena a una domanda di Cesara Buonamici.

Quando le è stato chiesto cosa avrebbe preferito tra il gioco e l’amore, Prestes ha dribblato la questione rispondendo: “Entrambe”. Una replica che ha innervosito l’argentino, sfociando poi in una lite davanti a tutti, in diretta.