E al solito, dopo la puntata in diretta del Grande Fratello, succedono le cose più impensabili nella casa. Puntata che, ricordiamo, non ha visto alcuna eliminazione anche se è stata confermata l’uscita definitiva di Pamela Petrarolo, che qualche giorno fa si è ritirata dal gioco per la seconda volta. Ci sono state però diverse discussioni e la più clamorosa, come abbiamo raccontato qui sotto, è stata quella che ha visto protagonisti Alfonso e Mavi.

Ma anche Helena e Javier hanno attraversato un brutto momento durante la serata. La coppia più chiacchierata della casa all’improvviso ha avuto uno scontro che ha lasciato il pubblico, lo studio e gli altri concorrenti ammutoliti. Dovevano partecipare al gioco di San Valentino proposto dal conduttore quando a un tratto una battuta di lui ha fatto infuriare la modella.

GF, Federico vicino a Helena

La lite è proseguita anche dopo, nella notte, ma sul tardi è successa anche un’altra cosa. Federico ha colto l’occasione per avvicinarsi a Helena, trovandola da sola vicino alla zona piscina. Approfittando di quel momento di intimità, ha cercato di rassicurarla dopo la frase “Nessuno qua dentro mi capisce“.

“Io ti capisco. Se tu mi dici che andiamo in guerra, io vado“, ha risposto Federico, lasciando intendere il suo sostegno assoluto. Ora, non c’è stato un avvicinamento fisico ma dopo queste belle parole di incoraggiamento c’è chi pensa che l’ex concorrente di Masterchef stia sviluppando un interesse per Helena.

Federico è una bellissima scoperta .. lui protegge e difende sempre Helena #GrandeFratello #heleviers https://t.co/GtTwLRl37o — miri (@Mirella40538410) February 14, 2025

Tra Helena e Federico ci sia solo complicità o la notte scorsa ha segnato l’inizio di qualcosa di più? E soprattutto, come reagirà Javier a questo avvicinamento? Va precisato però che qualche giorno fa lo stesso Federico aveva chiarito il suo pensiero sulla modella con gli altri concorrenti, che sospettano che si sia avvicinata ad Javier solo per strategia: “Io provo ad aiutare, non la condivido questa cosa: io penso che lei non si sia avvicinata a lui perché è l’ultima chance”. Vedremo cosa succederà.