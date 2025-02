Chi ha seguito il Grande Fratello giovedì 13 febbraio ha assistito a un’altra puntata carica di emozioni e anche di discussioni. Per esempio quella a sorpresa tra Helena e Javier, che mentre Alfonso Signorini illustrava il gioco di San Valentino si sono attaccati reciprocamente come mai prima d’ora da quando fanno coppia. Non sono mancate le sorprese e le consuete nomination che, questa volta, stanno facendo parlare più del solito.

La finale si fa sempre più vicina, quindi le strategie sono scontate ma a quanto pare portano problemi a non finire dentro la casa. E giovedì sera è nato un duro scontro tra Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice. Tutto partito dalla motivazione della dottoressa, che ha deciso di nominare il coinquilino per aver visto in lui negli ultimi giorni un atteggiamento diverso, meno leggero e più cupo e scontroso, come fatto notare anche da altri.

GF, Alfonso nella bufera: “È una vergogna”

“Nomino Alfonso per il discorso della leggerezza: è vero che ti trovo leggermente diverso, cambiato, più inasprito, e vorrei rivedere l’Alfonso che ho conosciuto”, ha detto Mavi. Ma Alfonso non l’ha presa bene e ha contrattaccato: “Dò due risposte: la prima è che sono leggero quando c’è da essere leggeri e duro e pesante quando c’è da essere duri e pesanti, la seconda è che ti trovo molto poco coraggiosa”.

“Non avere paura di uscire, che il Grande Fratello finirà per tutti”, ha commentato senza però scalfire Mavi, che ha poi spiegato di aver anche ripensato al suo voto per la nomination: “Ti ho detto la mia, anche che avrei potuto nominare Chiara”. Ma durante queste nomination Alfonso si è lasciato andare a una dichiarazione molto discutibile che in queste ore domina i social.

Alfonso a mariavittoria " non parlare, altrimenti ti faccio saltare"

Una frase che fa rabbrividire, puzza di minaccia, trasuda aggressività @GrandeFratello@alfosignorini da quando è permesso tutto questo schifo???

VERGOGNA#grandefratello #resistenzatommavi#tommavi pic.twitter.com/Xr8XnCe9B1 — fefè 🎀❄️ (e-sticà) (@e_dajeanchemeno) February 14, 2025

Vi prego facciamo girare sto video, perché nel 2025 è inaccettabile che in diretta nazionale un uomo se ne esca con "la faccio saltare" e nessuno che lo richiami #GrandeFratello #helevier #zelena #tommavipic.twitter.com/ypMI7x8Vkz — nonono (@Luciafenolo) February 14, 2025

In studio probabilmente non se ne sono accorti ma a casa i telespettatori hanno sentito eccome il commento dell’ex Temptation Island sussurrato a Mavi dopo aver ricevuto il suo voto: “Ti faccio saltare”, ha detto piano ma non sufficientemente piano da sfuggire al microfono. Questa frase ha fatto infuriare il pubblico e ora molti stanno taggando gli account del GF, di Rebecca Staffelli e delle opinioniste con la speranza che vedano quella che a detta di tanti è una minaccia di Alfonso nei confronti di Mavi.