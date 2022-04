La ragazza in questione potrebbe inizialmente non dirvi nulla, o meglio, potrebbe semplicemente sembrare una giovane molto bella e affascinante. Invece in molti non sanno che la sua bellezza l’ha ereditata dalla mamma famosa, quindi siamo in presenza di una figlia vip che ha seguito con grande interesse la nuova esperienza lavorativa del genitore. Non a caso, attraverso il social network Instagram, ha pubblicato delle storie che ritraevano proprio la madre. Sembrano due gocce d’acqua.

Vi iniziamo a dare qualche informazione su di lei, infatti ha 19 anni di età e in tanti se la ricorderanno soprattutto quando era una bambina, visto che la vip era solita mostrarla ed era anche apparsa su alcuni giornali diverso tempo fa. Ha deciso di fare il tifo per lei, essendo impegnata in un programma sicuramente non semplice e dunque il supporto anche da casa è fondamentale. Proprio prima di questa avventura, la donna aveva dedicato un messaggio strappalacrime alla figlia.





Adesso scendiamo maggiormente nei dettagli e vi sveliamo che la mamma vip è una delle concorrenti dell’attuale edizione de ‘L’Isola dei Famosi’ di Ilary Blasi. E nelle storie social ha deciso di incitare proprio lei. La naufraga, prima di partire per l’Honduras, aveva scritto come ricordato dal sito ‘Gossip.it’: “E poi ci sei tu, la mia piccola ma ormai quasi grande donnina. Amore mio, insieme ne abbiamo passate davvero tante, ma il nostro amore e il nostro rapporto così speciale ci ha reso indistruttibili”.

Stiamo parlando di Gaia Nicolini, la prima figlia di Guendalina Tavassi, avuta con l’ex Remo Nicolini. La primogenita di Guendalina Tavassi ha postato su Instagram: “Lunghe attese. #teamtavassi. Fatemi vedere la mia mammina”, prima dell’inizio della puntata de ‘L’Isola dei Famosi’ di giovedì 31 marzo. Ma la concorrente del reality show di Canale 5 non si era fermata qui, infatti nel messaggio pubblicato per la sua Gaia aveva utilizzato altre parole cariche di un sentimento enorme nei suoi confronti.

Infine, Guendalina Tavassi aveva detto alla figlia Gaia Nicolini: “Ma l’unica certezza che hai è che la tua mamma ti ama più di ogni cosa al mondo e ci sarà sempre. Non sono mai stata una di quelle mamme perfettine o bacchettone, forse ho sbagliato, ma ho sempre cercato di essere una mamma amica e confidente e sono fiera di te piccola mia, perché, anche se in passato mi hai fatto penare tanto, adesso sei maturata e hai capito quali sono i tuoi veri valori”.

