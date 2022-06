“Come sono andate le cose”. Incidente a Ciao Darwin, la verità su Paolo Bonolis viene fuori solo ora

Gabriele Marchetti e la verità su Bonolis dopo l’incidente a Ciao Darwin. Il concorrente è rimasto gravemente ferito durante la ‘sfida dei rulli’ e a seguito dell’incidente è stato sottoposto a diverse operazioni chirurgiche, restando in ospedale per un anno.

Il ricordo di quel giorno non va più via dalla mente dell’uomo, che a distanza di 3 anni è costretto su una sedia a rotelle. Accanto a lui sono rimasti la moglie e il figlio, che in questi anni, da quando ha perso l’uso dei movimenti, lo aiutano “per ogni atto quotidiano”, come rivelato dallo stesso Gabriele Marchetti in una intervista rilasciata al Corriere della Sera. Marchetti ricorda di essersi presentato con tanto entusiasmo per la registrazione: “Pensavo di passare una serata diversa e divertirmi”.





Gabriele Marchetti e la verità su Bonolis dopo Ciao Darwin: “Ha chiamato”

Gabriele Marchetti e la verità su Bonolis dopo l’incidente a Ciao Darwin – Di lì a poco, invece, la tragedia. Nella sua testa ancora i momenti dell’incidente a Ciao Darwin. Scivolato dai rulli della prova Genodrome, Marchetti ha spiegato: “Ero finito in acqua a testa in giù, con le gambe rannicchiate e le braccia raccolte. Pensavo che sarei affogato perché non riuscivo a muovere nulla. Poi ho sentito i soccorritori che sono intervenuti immediatamente”.

Gabriele Marchetti e la verità su Bonolis dopo l’incidente a Ciao Darwin – “Paolo Bonolis non mi ha mai cercato per sapere come sto. Neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato”, ha spiegato l’ex concorrente: “Soltanto qualcuno della produzione all’inizio si è fatto sentire per telefono e per mail con la mia famiglia per conoscere la mia condizione fisica. Si sono messi a disposizione per ogni eventuale nostra necessità. Poi però non ci sono stati altri contatti”.

Spero che #Bonolis smentisca le dichiarazioni di Gabriele Marchetti, il concorrente della sua trasmissione #ciaodarwin rimasto paralizzato dopo un gioco che dice di non aver ricevuto mai neanche una telefonata dal conduttore.Sarebbe umanamente imbarazzante e non aggiungo altro. — Fabio Martini RTR 99 (@Fabio_Martini_) June 13, 2022

Dopo l’intervista di Gabriele Marchetti è arrivata la verità su Paolo Bonolis. A spiegare come sono andati realmente i fatti ci ha pensato il suo legale, l’avvocato Federica Magnanti: “Paolo Bonolis ha chiamato una volta la moglie e una volta il figlio di Gabriele Marchetti. Queste due telefonate sono avvenute nei giorni successivi all’incidente. Qualche mese dopo l’incidente la moglie di Bonolis ha cercato la moglie di Marchetti, perché interessata a sapere come stesse il mio assistito”.

