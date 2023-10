Arriva una svolta improvvisa su Gabriela e Giuseppe di Temptation Island. I due concorrenti del reality show, andato in onda l’estate scorsa e condotto da Filippo Bisciglia, hanno fatto tanto parlare di loro. Prima avevano deciso di lasciarsi, a causa della presunta infedeltà del giovane, poi si erano riappacificati facendo sognare tutti i fan con la loro ospitata anche a Verissimo. E ora hanno preso una decisione molto significativa.

A distanza di 24 ore sono successi diversi episodi discordanti, ma alla fine ciò che conta realmente è quello che è emerso nella giornata del 31 ottobre. Gabriela e Giuseppe di Temptation Island sono arrivati ad una scelta importante sul loro futuro. A far capire tutto è stata soprattutto la ragazza, che attraverso il social network Instagram ha fatto capire definitivamente ciò che la aspetta nel presente ma anche nel futuro.

Gabriela e Giuseppe di Temptation Island: presa una decisione

Partendo dall’inizio delle attività social di lei, un’utente si era rivolta a Gabriela e non a Giuseppe, invitando l’ex Temptation Island a prendere parte a Uomini e Donne. Infatti, le aveva detto: “Sai, vorrei vederti a fare la tronista a Uomini e Donne, te lo meriteresti”. Pronta era arrivata la replica della ragazza: “Ahaha non sarebbe tanto d’accordo Giuseppe”. Ora il clamoroso colpo di scena, che cambia di botto il legame tra i due partner.

Secondo quanto captato dagli utenti e dal sito Biccy, ormai possiamo dire quasi con certezza che Gabriela e Giuseppe si sarebbero separati. La rottura sarebbe avvenuta ufficialmente nelle ultime ore, anche perché lei non seguirebbe più sui social colui che sarebbe ora l’ex fidanzato. La Chieffo ha postato diversi messaggi precisi, uno dei quali diceva: “Volete le donne forti, dalla grande personalità, dal bell’aspetto, coi valori di un tempo, poi non siete in grado di sostenerle, di reggere il confronto, di stare al passo. Mettetevi d’accordo fra quello che volete e ciò che potete permettervi“.

E pensare che lo scorso settembre c’era stata la proposta di matrimonio di lui nello studio di Uomini e Donne, dove erano stati ospiti. Gli altri messaggi di Gabriela, che sembrano proprio rivolti a Giuseppe, sono i seguenti: “Basterebbe immedesimarsi nell’altro, per non far del male. Ma costa troppa fatica a chi vive solo per se stesso”, “Non si finisce mai di conoscere le persone nella vita“.