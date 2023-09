Gabriela Chieffo è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island. Arrivata all’is Morus relais insieme al fidanzato Giuseppe, la 19enne ha raccontato il motivo che ha spinto la coppia a partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia. “Ho sacrificato tutto, amicizie, scuola, famiglia, perché a lui dava fastidio anche se andavo a prendere il pane da sola”. Ma quello che ha scoperto Gabriela è che mentre lei ha dovuto fare queste rinunce, beh, il suo Giuseppe si è iscritto, pensate un po’, a un sito di incontri”, aveva spiegato.

Il percorso di Gabriela e Giuseppe è stato molto difficile, perché la gelosia ha preso il sopravvento e nel primo falò di confronto la coppia ha deciso di uscire separata. Poco dopo, però, c’è stato un colpo di scena, perché Giuseppe ha chiesto alla redazione di poter rivedere l’ex fidanzata e il secondo falò ha sancito la pace tra i due.

Gabriela Chieffo accusata di aver esagerato col filler

Gabriela Chieffo e Giuseppe sono stati ospiti di Uomini e Donne e durante la puntata c’è stata una grande sorpresa per Gabriela e per il pubblico. Giuseppe ha chiesto alla fidanzata di sposarlo: “Tu, Gabriela, sei la cosa più bella che potesse capitarmi nella vita. Sei la mia vita, sei stata la mia prima ragazza e sarai l’unica. E anche l’ultima. Ti amo perché mi dai forza ogni giorno. Sei una rarità. Mi sai stare vicino, non mi fai mancare nulla. Pensa che mi piace anche quando litighiamo, perché poi facciamo pace. Adesso mi devi perdonare, poche mattine fa io ti ho detto una bugia, ma non ho fatto una scemità. Adesso entro e ti dico tutto”, ha detto il giovane.

Gabriela ha ovviamente detto sì e la coppia si è baciata sotto gli applausi scroscianti del pubblico di Uomini e Donne. Dopo l’esperienza a Temptation island, la giovane è diventata famosa e ovviamente anche sui social ha avuto un discreto seguito di follower, follower che però hanno notato un vistoso cambiamento a livello estetico. Su Instagram, infatti, Gabriela ha pubblicato un video insieme a un chirurgo estetico che ha spiegato di aver fatto il filler alle labbra e al naso dell’ex protagonista di Temptation.

Sui social sono piovute critiche da molti utenti. “Ma il filler labbra ve lo omaggia la redazione di Temption?”, “Come sei cambiata”, “Comunque complimenti: a 19 iniziamo coi ritocchini, a 40 dritta dritta nel secchio della plastica”, “Anche fatto male direi, labbra a papera e si sentono vip”, “Gabriella basta con le labbra dai non esagerare più..sono troppo gonfie nooo”, sono alcuni dei commenti.