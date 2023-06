Gabriela e Giuseppe subito grandi protagonisti a Temptation Island 2023. Sono una delle coppie arrivate al villaggio dell’Is Morus Relais, da sempre cornice del docu reality di Canale 5. Insieme da 7 anni, da quando lei ne aveva 12, sono arrivati ai ferri corti per diversi motivi. Lui le ha imposto numerose limitazioni nella vita di tutti i giorni e lei ha scoperto la sua iscrizione a un sito di incontri, cui tra l’altro per errore aveva lasciato il suo numero di telefono. Ma si è detta disposta a dargli ancora una possibilità, per questo la decisione di partecipare al programma.

Già nella prima puntata, però, sono nati i problemi. Giuseppe è parso molto vicino alle tentatrici del suo villaggio, soprattutto Roberta, e alla vista di quei video Gabriela si è infuriata. Si è infatti ritrovata ad assistere ad alcune scene in cui il compagno ha dimostrato di volersi divertire durante questa esperienza televisiva. Nel pinnettu si lasciata andare a parecchie parolacce e poi si è sfogata con le altre ragazze.

Gabriela e Giuseppe dopo Temptation Island 2023, la scoperta

Qualche ora dopo, per lei è arrivato un altro video. E anche al falò con Filippo Bisciglia Gabriela è apparsa fuori di sé. Da qui la decisione di vendetta: ha ballato insieme al gruppo dei tentatori, facendo risentire non poco il fidanzato, ingelosito davanti a quelle immagini.

Nel promo della seconda puntata, poi, lei sembra sul punto di chiudere definitivamente la sua relazione con Giuseppe. Andrà così? Non secondo le ultime scoperte in rete. Perché dopo quello che è successo lunedì sera, sui social in tanti hanno cominciato a chiedersi se i due sono ancora insieme. E la risposta sembra essere arrivata da Facebook, dove qualcuno ha scovato il profilo di coppia.

Ho trovato il profilo di coppia.

Gabriela il mio amore😍#TemptationIsland pic.twitter.com/AmQ4pLE7Xl — ilMenestrelloh (Marco Marfella) (@ilMenestrelloh) June 26, 2023

“Giuseppe Gabriela” e sotto “Gabriela il mio amore” si legge. Ma il dettaglio più importante è che sul profilo è scritto che la coppia di Temptation Island 2023 è “Fidanzata ufficialmente”. L’ultima foto caricata risale all’11 aprile scorso, quindi prima delle registrazioni del programma. Il fatto che però abbiano praticamente 5mila amici fa pensare che il profilo sia attivo. E dunque quel “Fidanzati ufficialmente” non rimosso fa pensare che siano rimasti insieme anche dopo la fine del reality. Vedremo.