E la prima, attesissima puntata di Temptation Island 2023 è andata. Lunedì 26 giugno, Filippo Bisciglia è partito con la presentazione delle 7 coppie, già anticipate sui social: Gabriela e Giuseppe, Alessia e Davide, Vittoria e Daniele, Isabella e Manu, Francesca e Manuel, Alessia e Federico, Perla e Mirko. Quindi il tradizionale momento della scelta di tentatori e tentatrici, che si presentano incappucciati sulla spiaggia, e la separazione delle coppie che per 21 giorni, falò anticipati a parte, vivranno in due villaggi diversi. E a proposito di falò, uno è già stato richiesto.

Appena arrivata, Isabella, 26 anni, ha visto ben 2 video sul fidanzato Manu, 27, nel pinnettu. Insieme da 3 anni e mezzo sono entrambi di Milano, ma vengono da due realtà socio economiche completamente diverse. Lui proviene da un quartiere popolare mentre lei ha sempre vissuto al centro. Manu ha contattato la redazione di Temptation Island perché sogna un futuro con Isabella, tant’è che vorrebbe anche andare a conviverci, ma non trova un punto di incontro su dove andare.

Leggi anche: “Hai capito Roberta di Padua…”. La dama UeD e il fidanzato di Temptation Island, si è scoperto durante la prima puntata





Temptation Island 2023, un altro falò di confronto immediato

Nel corso della puntata di lunedì Isabella ha ascoltato i diversi sfoghi che Manu fa con gli altri fidanzati, è delusa e amareggiata: “Se pensassi solo ai soldi o a volere quello che dice lui non stavamo insieme tutto questo tempo.Forse sbaglio i modi ma io cerco di spronarlo. Se lui però questo non lo capisce non ha senso stare qui”. Da qui la richiesta di un falò di confronto a Filippo Bisciglia.

Dalle anticipazioni della seconda puntata, ecco il conduttore raggiungere il villaggio dei fidanzati a comunicare la decisione a Manu. Accetterà? Dal breve video ammette di non sentirsi pronto a lasciare il reality, convinto di non aver ancora risolto nulla. Ma lo sapremo lunedì 3 luglio se ha cambiato idea o se ha scelto di rimanere al villaggio con i suoi compagni e aspettare. Ma a proposito di spoiler, anche un fidanzato ha chiesto il confronto finale.

Cosa accadrà nella seconda puntata di #TemptationIsland? pic.twitter.com/HnjC9m1ub6 — Temptation Island (@TemptationITA) June 26, 2023

Nel filmato sulla prossima puntata si capisce che uno dei protagonisti ha chiesto a Filippo Bisciglia di concludere qui il suo “viaggio nei sentimenti”. Quindi il presentatore di Temptation Island 2023 si dirige al villaggio delle fidanzate per fare l’annuncio. A chi è destinato? Questo non è dato da sapere. Ma Bisciglia ha anticipato che, nel corso della seconda puntata, ci saranno tanti colpi di scena…