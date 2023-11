Stavolta Enrico Mentana risponde, davanti a certe parole, ad una furia cieca e ingiustificata blindata dall’anonimato garantito dai social, non è rimasto in silenzio. Sempre dentro gli schemi, mai una parola fuori posto, il direttore del TG La7 si è fatto apprezzare, nel corso di tutta la sua lunga carriera, per la capacità dialogica e per l’innato senso di equilibrio che contraddistingue il suo lavoro giornalistico. Stavolta, però, la questione è diversa e restare in silenzio è molto più difficile.

Per due ragioni: perché colpisce direttamente il conduttore nella sua sfera privata e perché come lui, ogni giorno, migliaia di persone subiscono lo stesso trattamento. Da Mentana è arrivata una richiesta esplicita al social ‘X’ l’ex twitter ora passato tra le mani di Elon Musk. Senza girarci intorno ha chiesto spiegazioni sulle norme che regolano il social.





Enrico Mentana, insulti sulla zia morta: il giornalista risponde

E, allo stesso tempo, prevenzione e (anche se non lo dice) punizione. Tutto è nato quando Mentana si è accorto di un post che prende di mira la zia, Marisa Cingoli scomparsa pochi giorni fa, da parte di un utente di X che si cela sotto il nome di The Populist. Nel dettaglio The Populist ha ripostato, a mo di derisione, due posti in cui la Cingoli scriveva “Super adulta e super vaccinata! Fatta terza dose e antinfluenzale!”. E: “Quarta dose: fatta!”.

Decisa, davanti ad un attacco becero, la replica di Enrico Mentana: “Cari amministratori di X, questo vostro iscritto dà a suo modo notizia della morte della signora Cingoli, legandola in modo subdolo alle vaccinazioni da lei fatte con fede nella scienza e senso civico (era ultraottantenne al momento della diffusione del Covid). La malcelata soddisfazione di questo abietto individuo – spiega Mentana – nel momento in cui pensa di colpire al contempo una persona appena scomparsa e il nipote, in nome della rivalsa no vax”.

“Mi induce a chiedervi quale controllo esercitate su questi seminatori di odio incarognito, che non si fermano neanche davanti alla morte. Anzi la usano per irridere a chi non c’è più e non può replicare, inventando un legame della morte con l’odiato vaccino. Peraltro, come spesso accade, accanto al nickname (non sia mai che usino il loro vero nome) campeggia una bandiera russa. Senza considerare, nella sua invasata ignoranza, che vanto della Russia – conclude il direttore del TGLa7 – fu l’aver prodotto il primo vaccino, lo Sputnik”.