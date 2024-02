Grande Fratello, tutti fuori dalla casa tranne due. L’edizione di quest’anno è decisamente diversa rispetto alle precedenti e non solo per il mix tra personaggi noti al pubblico e sconosciuti: mai prima d’ora si poteva varcare la porta rossa e poi rientrare se non per ragioni serie. Poco fa invece c’è stato un altro “esodo” dopo quello di qualche settimana fa. Ricordate? La produzione aveva concesso un’uscita di gruppo ai veterani del reality show di Canale 5 che si erano quindi goduti un pomeriggio in spa.

Poco fa un’altra sorpresa ma ancora una volta non per tutti i concorrenti. Il gruppo, esclusi i due nuovi arrivati quindi Simona Tagli e Alessio Falsone, è stato infatti radunato in salone e lì, improvvisamente, sullo schermo è apparsa una comunicazione dall’alto: sarebbero potuti uscire dalla casa per una sorpresa. Gli inquilini, naturalmente, hanno fatto i salti di gioia e, immediatamente, sono andati a prepararsi in fretta e furia.

GF, tutti fuori dalla casa tranne due: cosa sta succedendo

Prima di uscire dalla casa, i gieffini hanno scritto un biglietto per i due nuovi concorrenti e lasciato la casa di Cinecittà euforici. Soprattutto Beatrice Luzzi, come si vede dal breve video che trovate qui sotto. Dunque Simona Tagli e Alessio Falsone, entrati al GF nella puntata di lunedì scorso, si sono trovati improvvisamente soli e deciso di godersi un po’ la tranquillità.

Ma la domanda resta: dove sono andati gli altri concorrenti? Sul sito e i profili social del Grande Fratello è stato pubblicato un messaggio che parla di “sorpresa” e di “gita” ma zero dettagli. Per il momento non è dato saperlo, visto che fuori non ci sono le telecamere.

Grande Fratello ha deciso di regalare ai suoi inquilini un’altra gita a sorpresa. Dove saranno diretti questa volta? In Casa, per qualche ora resteranno solo le due new entry, Simona e Alessio. #GrandeFratello — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 8, 2024

Boh questa cosa che ormai escono dalla casa e noi non possiamo nemmeno vedere è la morte del gf stesso, un altro format. #grandefratello — ❤️Alternativa🖤 (@DaigoXXDaimon) February 8, 2024

CHE PRESA PER IL CULO #GrandeFratello — Matyna 🙅🏻‍♀️🌸🍭💘 (@mamarti9292) February 8, 2024

E proprio per questo motivo il pubblico da casa si sta ribellando. In tantissimi si stanno scagliando contro il reality show di Alfonso Signorini per la mancanza di trasparenza che si sta verificando nel corso di questa edizione con messaggi come “Che presa per il c…” e “Boh, questa cosa che ormai escono dalla casa e noi non possiamo vedere è la morte del GF, un altro format”.