“Stanotte La cuoca che si è nascosta nell’armadio per comunicare con Maddaloni e il bidello e parlare in codice, questo nessuno lo fa presente ma ci si lamenta di Beatrice che parla sempre alla luce del sole e con il microfono. Fate ridere”. Così si legge a corredo del video spuntato in rete in cui si vede Rosy Chin nascosta in un armadio di una stanza della casa del Grande Fratello.

La chef Rosy Chin è entrata dentro un armadio e parlando con Marco Maddaloni e Giuseppe Garibaldi ha eluso i microfoni riuscendo evidentemente a comunicare facendo vedere loro il labiale. L’attento pubblico del Grande Fratello ha prontamente pubblicato il video e commentato il gesto della chef.

Leggi anche: “Solo io ho visto, male male…”. Grande Fratello, Vittorio preoccupato: cosa è successo a Beatrice





Grande Fratello, Rosy Chin si chiude nell’armadio per parlare

Una escamotage che ha fatto infuriare il pubblico del Grande Fratello, visto che pochi giorni fa Sergio è stato ripreso perché parlava con l phon acceso. “E poi se Sergio parla con il phon acceso glieli fanno spegnere come se gli altri non lo avessero mai fatto e poi hanno accusato Bea di parlare senza microfoni a letto quando Anita stessa in una clip dice che lei e Rosy parlano ore a letto senza microfoni”, si legge su Twitter.

E ancora la furia dei telespettatori, i quali hanno anche fatto appello ad Alfonso Signorini e al Grande Fratello: “Lunedì fate vedere questo video loro che dicono in diretta che nn sparlano mai che sono diretti chiari onesti e parlano sempre con il microfono. Perché nn li avete richiamati? Che pagliacci”, “GF fatela uscire sta cessa di Rosy ha pagato a voi per rimanere la dentro senza fare i provini ,poi si fa la padrona quella cafona e falsa”.

Stanotte La cuoca che si nasconde nell’armadio per comunicare con Maddaloni e il bidello e parlare in codice , questo nessuno lo fa presente ma ci si lamenta di Beatrice che parla sempre alla luce del sole e con il microfono. Fate ridere . #grandefratello pic.twitter.com/6sCcexmoc3 — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) January 11, 2024

Solo nella giornata di ieri Rosy Chin e Giuseppe Garibaldi sono stati beccati dalle telecamere, e dai telespettatori del Grande Fratello, mentre parlavano di nascosto e in codice du Beatrice Luzzi, rientrata lunedì dopo il lutto del padre. Anche in questo caso il pubblico si è molto lamentato perché sembra che il Grande Fratello non sia intervenuto per sgridare i due concorrenti che cercavano di eludere i microfoni.