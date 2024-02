Continuano a scoppiare polemiche sul Grande Fratello e sui suoi protagonisti. Varrese è nuovamente finito nel mirino per ciò che ha fatto a Beatrice nelle ultime ore, stando alla ricostruzione di alcuni utenti. Immediatamente è stata invocata l’eliminazione dal programma dell’attore, visto che avrebbe ormai raggiunto e anche superato il limite per i suoi gesti nella casa.

Il Grande Fratello spesso e volentieri assomiglia ad una vera polveriera, infatti c’è una spaccatura netta nella casa. Varrese e Beatrice certamente sono due di coloro che non si sopportano da tempo, nonostante in passato abbiano provato a raggiungere delle tregue. Ora Massimiliano si sarebbe reso artefice di un comportamento, che ha indignato il pubblico.

Leggi anche: “Non funziona così…”. Grande Fratello, Greta scoperta dal pubblico su Sergio: critiche immediate





Grande Fratello, attacco a Varrese per il gesto a Beatrice: “Fuori subito”

Un utente ha raccontato l’accaduto al Grande Fratello, poi altri internauti hanno iniziato ad inveire contro Varrese. Beatrice non sa ancora niente di tutto questo, ma i telespettatori hanno visto e denunciato tutto sul social network X. Andiamo a vedere dunque cosa è accaduto precisamente in giardino e perché in molti stanno attaccando Massimiliano.

Ecco cosa avrebbe fatto Varrese, anche se non abbiamo le immagini in nostro aiuto: “Massimiliano è quello che qualche ora fa ha visto Beatrice uscire in giardino ed è scappato dentro con tanto di risate dei suoi adepti. E hanno anche il coraggio di dire che Bea lancia frecciatine, che soggetti disconnessi dalla realtà”. E c’è chi ha invitato il pubblico a sbatterlo fuori dal GF.

Varrese solo una cosa deve fare, uscire dalla casa.

Nn vedo l'ora ke vada in nomination di eliminazione #fuorivarrese #varresefuori #GrandeFratello https://t.co/Ie2T5lXNrZ — Francy #StopWarInThe🌍 (@MFra91) February 7, 2024

Infatti, c’è chi ha aggiunto: “Varrese solo una cosa deve fare, uscire dalla casa. Non vedo l’ora che vada in nomination di eliminazione. #fuorivarrese #varresefuori”. Vedremo se spunterà il video.