Nella chiesa di Santa Maria in Montesanto, meglio conosciuta come la Chiesa degli Artisti, si è tenuto il funerale di Eleonora Giorgi, un’icona del cinema italiano. L’atmosfera è stata densa di emozione, con una grande partecipazione di amici, colleghi e fan che hanno voluto renderle omaggio. La cerimonia è iniziata con un’intensa omelia pronunciata da monsignor Antonio Staglianò, che ha aperto il rito con un verso potente: “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”. Il vescovo ha riflettuto sulla fragilità della vita e sulla paura umana della morte: “La morte è l’unico vero grande nemico degli esseri umani”, ha detto, sottolineando come la scomparsa di Eleonora Giorgi possa sembrare disperante per chi l’ha amata.

Tuttavia, ha voluto trasmettere un messaggio di speranza, ricordando che il dolore e la sofferenza non sono la fine: “Il corpo di Eleonora, che negli ultimi tempi è stato umiliato dalla malattia, tormentato dal dolore, come quello di Gesù, trafitto di spine, crocifisso e morto, rivela al mondo come è onnipotente Dio”. Parole che hanno risuonato profondamente tra i presenti, offrendo un momento di riflessione sulla spiritualità e sull’eternità del ricordo.





Funerali di Eleonora Giorgi, le parole del figlio Andrea Rizzoli

Molti volti noti del mondo dello spettacolo hanno partecipato alla cerimonia, testimoniando l’affetto e la stima che Eleonora Giorgi aveva raccolto nel corso della sua lunga carriera. Tra i presenti, Massimo Ghini, Christian De Sica, Sergio Castellitto, Carlo Verdone, Andrea Roncato e Rita Rusic, tutti profondamente commossi.

All’uscita della chiesa, il figlio di Eleonora Giorgi, Andrea Rizzoli, ha condiviso il suo dolore e la sua gratitudine per l’affetto ricevuto: “È stato un momento bellissimo vedere l’abbraccio della gente. Questo dimostra quanto mia madre sia riuscita a toccare le persone, anche chi l’ha conosciuta solo attraverso i suoi film o la televisione. Tutti quelli che sono qui oggi non cercano visibilità, vogliono solo dire che anche loro volevano bene a Eleonora”.

Andrea ha poi parlato del valore del ricordo e di ciò che conserverà della madre: “Di mamma conserverò qualcosa, ma non tutti gli oggetti. Solo il foulard e poche spille. Gli oggetti passano, i sentimenti invece restano”. Infine, ha voluto ricordare la lezione più grande che Eleonora Giorgi gli ha lasciato: “Mamma mi ha insegnato in quest’ultimo anno cosa vuol dire essere forti. Lo ha mostrato a tutti”.

Il funerale di Eleonora Giorgi è stato un evento carico di emozioni, tra lacrime, applausi e parole di affetto. Il ricordo della sua eleganza, del suo talento e della sua forza resterà impresso nei cuori di chi l’ha amata e di chi continuerà a guardare i suoi film. La sua eredità artistica e umana sopravviverà nel tempo, come un’eterna luce nel panorama del cinema italiano.