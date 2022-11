Franco Di Mare e quella battuta su Giovanna Botteri. Durante una delle ultime puntate di Striscia la Notizia, è stato riportato alla luce un documento vecchio almeno 2 anni in cui si parla proprio del direttore di Rai 3. I conduttori del Tg satirico di Canale 5, Lipari e Friscia, hanno raccontato in diretta che Di Mare ha annunciato di aver querelato il tiggì satirico ideato da Antonio Ricci per “aver mostrato le sue palpatine in diretta”, spiega la redazione di Striscia.

Per questo, visto che la guerra è guerra, il Tg satirico ha deciso di far ricordare un po’ a tutti qualche gaffe del direttore, negli ultimi anni. “È un tipetto molto vendicativo, come si evince dalle immagini che vi mostriamo”, dice Lipari. Poi Striscia mostra nuovamente le immagini del momento in cui, in televisione, Giovanna Botteri rivelò un aneddoto molto piccante e imbarazzante. Era il 2020 e intervistata da Mara Venier a Domenica In, la giornalista racconta di quella volta in cui Franco Di Mare ballò su un tavolo con un paio di slip leopardati.

Una cosa che, a seconda dei conduttori di Striscia, non è stata molto apprezzata dal direttore di Rai 3. Neanche a dirlo, Di Mare tentò di negare la performance, “Ovviamente non è vero, non è possibile”, disse. Poi però, piccato e ironico, raccontò a tutti alcuni particolari ‘hot’ proprio sulla collega.

“L’hai voluta tu… quando eravamo in Kossovo, in una brutta situazione, avevamo auto e un po’ di scorte, ma la benzina finiva. E quando ci serviva qualcosa, benzina o aiuti materiali, bisognava andare da uno dei comandanti. Il quale aveva una passione per Giovanna, che è una bella donna adesso e immaginate che mula era 20 anni fa”.

E racconta: “Allora lei prendeva la sua migliore camicetta e la sbottonava un po’, andava lì e tornava con la benzina. Non avrei mai voluto dirlo, ma…”. Poi i conduttori del tg satirico rincarano la dose: “Il Di Mare è un tipetto molto vendicativo, come mostra questo video in cui ripesca una vecchia storia con Giovanna Botteri da Mara Venier”. Finita qui?

