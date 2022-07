“Carogne, non vi permettete più”. Manuel Bortuzzo, il padre Franco denuncia tutto alla polizia

Franco Bortuzzo è stanco, nella giornata di oggi una denuncia è stata esposta alla Polizia di Stato. Il padre di Manuel ha spiegato cosa sta succedendo in un post fiume su Instagram. “Detto fatto dopo due mesi di silenzio e ora di finirla ricordo che tutte i profili che ho bloccato sono stati salvati e di materiale c’è n’è a sufficienza per aprire un fascicolo continuerò a segnalare e aggiungere a denuncia, fatevi una ragione di vita e lasciate la nostra in pace non vi ha detto il dottore di seguirmi ne giudicare ogni nostro avvenimento trovate la vostra serenità e smettete di nascondervi fake che non siete altro la mia famiglia non si tocca”.



E ancora: “Sono state raccolte molte notizie di reato tali da far denuncia. Cari leoni e leonesse da tastiera, vigliacchi, non permettetevi di nominare mia moglie, che amo, la mia famiglia o i miei cani o qualsiasi cosa mi appartenga altrimenti aggiungerò al fascicolo aperto le vostre carognate”, ha avvertito Franco che ha aggiunto.





Franco Bortuzzo denuncia gli hater: “Basta insulti alla mia famiglia”



“Sono stato in silenzio due mesi a sopportarvi, ora rendete conto ad altri e fatevi una ragione di vita e non entrate nella mia”. “Curatevi e non azzardatevi mai più a commentare con cose che istigano all’odio. E lasciate gruppi che lo fanno e che verranno perseguiti”. Franco ha parlato di haters senza specificare perché alcuni odiatori si siano scagliati contro di lui e i suoi affetti più cari.



Ma sembra chiaro a chi si riferisca. A quei gruppi che di fan ossessionati e rabbiosi che in rete si permettono di scrivere di tutto dopo che Manuel ha rotto con Lulù Selassiè. Un’orribile consuetudine che aveva sottolineato anche l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Nicole che, pochi giorni fa, aveva usato toni durissimi. “Scrivo queste poche righe a seguito dei tanti (troppi) messaggi che mi sono arrivati, subito dopo l’evento a cui ho preso parte insieme a Manuel qualche giorno fa”.



“Messaggi non belli, per niente, indirizzati a lui e (incomprensibilmente) anche a me per non averlo ‘schifato’. Io capisco che ci si affezioni al singolo e alla coppia, però entrambi sono persone adulte e responsabili che hanno provato a stare insieme ma per motivi x (che non conosco e non voglio conoscere) si sono separati, come succede a tantissimi”.

“Uno choc per me”. Delia Duran non ci crede ancora: “Il loro addio mi ha lasciato senza parole”