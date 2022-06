“Uno choc per me”. Delia Duran non ci crede ancora: “Il loro addio mi ha lasciato senza parole”

Delia Duran sulla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. L’ex gieffina, che con il nuotatore e la principessina ha condiviso l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, ha affermato che la loro separazione è stato uno shock difficile da superare. La compagna di Alex Belli, così come tutti gli italiani, credeva molto nella loro storia d’amore e l’addio ha lasciato tutti senza parole.

Delia Duran su Manuel e Lulù in un’intervista al settimanale Nuovo TV. La showgirl sudamericana torna a parlare di una delle relazioni amorose che hanno conquistato l’intero pubblico italiano: “La loro separazione è stato uno shock, anche perché Lulù raccontava solo cose positive su loro due”.

Sempre Delia Duran continua il suo racconto su Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè dicendo che li vedeva “molto affiatati” ma sempre una volta fuori dal contesto televisivo la convivenza deve aver fatto capire a lui che la principessa non era la persona adatta a lui. “In effetti ci vuole tempo per capire se si è compatibili o meno. Parliamoci chiaro, Manu ha bisogno di tanta attenzione perciò ha bisogno della presenza e dell’aiuto dei genitori. Mentre lei a quanto pare non aveva un bel rapporto con la famiglia – poi prosegue -. Quando Lulù è venuta a casa nostra con le sue sorelle raccontava solo cose positive di lui”.

