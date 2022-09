Francesco Totti e Ilary Blasi, ora nella polemica entra anche Alfonso Signorini. Il direttore di Chi e conduttore del Grande Fratello ne ha parlato sulle pagine Chi Magazine. Ma prima dell’affaire Totti, Alfonso ha parlato della prossima edizione del GF Vip in partenza lunedì 19. “Sarà un’edizione ancora più social, sceglierò ogni puntata gli spunti che mi segnalerà Giulia Salemi, il sentimento della rete espresso tramite commenti e gif e lo trasferirò ai concorrenti. Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge condurranno Gf Vip party, mentre Sophie Codegoni condurrà Casa Chi”.



Poi sui concorrenti. “A volte mi rendo conto di essere protettivo nei loro confronti, ma me lo posso permettere perché, poi, ci pensano opinionisti e social a giudicarli. Sono paterno, mi emoziono quando entro nella Casa perché non è solo un lavoro, è qualcosa che ha cambiato anche me. Sono grato a queste persone: quando ci si racconta e si condivide la propria vita si compie un gesto di generosità che prescinde dai compensi, e chi non lo fa si priva di qualcosa”.





Francesco Totti e Ilary Blasi, Alfonso Signorini lancia frecciate



“Anch’io lo faccio, conducendo: non ho protezioni, sono quello che vedete”. Quindi ha parlato di Totti e Ilary. L’occasione è stata domanda se gli piacerebbe avere nella Casa Noemi Bocchi, la nuova compagna dell’ex numero dieci della Roma, Signorini ha risposto in modo sibilino, senza rinunciare a una stoccata affilata e avvelenata: “Credo che Noemi Bocchi non veda l’ora di entrare nella casa, ma in un’altra casa che, a questo punto, le spetta”. (Leggi anche “Guardate bene…”. Ilary Blasi massacrata dalla vip. Dettaglio vietato sulla foto e c’è il finimondo)



Insomma, una frecciata in tutto e per tutto. Dopo l’uscita domenica scorsa di Totti le polemiche del resto non sono mancate. A scagliarsi contro il campione anche Selvaggia Lucarelli, in passato non tenera con Ilary per aver messo tutto in piazza. “L’intervista di Totti è un misto di rancore, indiscrezione, autogossip, mancanza di rispetto per Ilary, sua moglie per 20 anni, e una strategia pessima, che qualsiasi amico o consulente di buon senso gli avrebbe dovuto sconsigliare. Fortuna che si dovevano proteggere i figli”.



Quindi concludeva: “Era perfino meglio quando parlava Alex Nuccetelli”. Nell’intervista Totti aveva parlato anche di alcuni colpi bassi che lo hanno esasperato. “Ilary mi ha portato via la mia collezione di orologi, ci sono anche alcuni Rolex di grande valore. Mi ha fatto seguire da un investigatore privato, mi hanno messo le cimici in macchina”.

