Temptation Island 2023 è finito da settimane ma i protagonisti di questa edizione stanno facendo chiacchierare e non poco il pubblico di Canale 5. Come la ‘nuova’ coppia composta da Mirko e la single Greta, che di recente avrebbe rivisto il suo ex Eugenio Colombo, come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qui sotto. E poi Francesca, che è uscita dal villaggio da sola, dopo aver chiuso la storia con Manuel, ed è stata subito osannata dal pubblico. Senza fidanzato ma con un’amica in più, ossia Perla, la ex di Mirko appunto.

In questo ultimo periodo le due protagoniste di Temptation Island 2023 più volte si sono viste insieme su Instagram. Hanno anche trascorso un weekend fuori con due tentatori del programma scatenando così le voci. Ma nelle ultime ore è un avvicinamento all’ex o forse no fidanzato Manuel. La segnalazione, con tanto di foto, arriva da Alessandro Rosica, esperto di gossip sui social. Che precisa come già in passato i due si siano rincontrati, anche se casualmente.

Temptation Island, Francesca e Manuel avvistati nello stesso locale

Come detto, non è la prima volta che Francesca e Manuel vengono avvistati negli stessi posti dopo la fine di Temptation Island e all’ennesima ‘prova’ qualcuno inizia a pensare che potrebbero non essere solo coincidenze. “Posso anche capire la stessa spiaggia, ma ogni volta sono negli stessi posti. Ieri stesso locale. Per me, anche no”, ha commentato Rosica su Instagram.

Nelle foto messe a confronto, prese dalle Stories di entrambi, si capisce che si trovavano a pochi passi l’uno dall’altro. Francesca e Manuel, poco prima che l’esperto di gossip mostrasse gli screenshot, avevano provato a giustificare i loro continui avvistamenti dopo la rottura. Lei in particolar modo ha spiegato di vivere poco distante dall’ex fidanzato dunque è normale che frequentino gli stessi posti.

Francesca ha anche sottolineato che non intende cambiare le sue abitudini e che è molto probabile che succederà di nuovo in futuro. Sempre sui social, inoltre, ha chiarito che la storia d’amore con Manuel è finita e che lei oggi è aperta a tutto. I fan sono convinti che presto avrà la sua opportunità di riscatto, magari sul trono di UeD.