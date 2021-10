Francesca Cipriani sa come distinguersi al GF Vip 6. Nell’ultima diretta ha avuto la possibilità di rivedere il fidanzato Alessandro Rossi e la sua reazione è presto stata trasformata in meme che hanno invaso i social network. La Pupa era “impazzita” al solo udire la sua voce tramite un megafono da fuori la Casa tra urla, mezzi svenimenti, e attimi di follia.

E rivedendolo davanti a sé, Francesca Cipriani è andata a dei poco fuori controllo, tanto che sono costretti ad intervenire due bodyguard di Cinecittà per evitare di infrangere le regole di sicurezza anti Covid. Alessandro è a un passo da Francesca Cipriani in passerella e le dice: “Mi manca tutto di te, le coccole, le carezze, però ti voglio dire che sono orgoglioso di te perché stai dimostrando di essere unica. Non solo un fisico bellissimo, ma la ragazza migliore del mondo. Non mi posso dimenticare di te”.

Francesca Cipriani con gli occhiali da sole pieni di cristalli: marca e prezzo

In diretta, davanti al fidanzato e a milioni di telespettatori, Francesca Cipriani ha messo su uno show per cui più volte è stata ripresa da Alfonso Signorini. Ci sono voluti davvero due bodyguard per impedirle di gettarsi tra le braccia di Alessandro. Ma, al di là di questa scena che per molti aveva poco di vero, la showgirl si distingue anche per il suo stile tutt’altro che sobrio nella Casa.







Il seno esplosivo sempre in mostra grazie alle scollature vertiginose di abiti con stampe dal muccato all’animalier. E poi i micro bikini total pink, gli shorts cortissimi e le corone di fiori tra i capelli biondo platino. Insomma, Francesca Cipriani al GF Vip 6 è rimasta fedele a se stessa, il tipo che difficilmente riuscirebbe a passare inosservato. E che dire degli occhiali da sole che ha portato nella Casa?

Francesca Cipriani ne ha di diversi modelli, tutti eccentrici, come quello tempestato di cristalli che spesso abbina a un cordino a catena in pvc rosa shocking. Si tratta di un modello con le lenti scure e la montatura nera, forma wayfarer, tempestata da una serie di micro stelline di Swarovski. La marca è Gucci, anche se l’iconica doppia G applicata sull’asta che è stata coperta dalla produzione per evitare ogni tipo di pubblicità occulta. Ma volete sapere il prezzo? Online è possibile trovarli a 750 euro…