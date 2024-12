Puntata interessante, l’ultima di Uomini e Donne. Il dating show sta per chiudere in vista della consueta pausa natalizia, ma a quanto dicono le anticipazioni ci potrebbe essere presto una svolta. Che per chi è fan del programma di Maria De Filippi si traduce in “scelta”. Gli spoiler, abbiamo raccontato qui sotto, sostengono che vista la registrazione più breve del solito, uno dei tronisti potrebbe essere il vero protagonista.

E i più sostengono che sarà Martina De Ioannon a chiudere il suo percorso a Uomini e Donne mercoledì 18 dicembre. Chi sceglierà tra Ciro e Gianmarco? Nel frattempo va avanti anche il trono over e nell’ultimo appuntamento Maria De Filippi si è presa un applauso scrosciante per aver, diciamo così, aperto gli occhi a uno dei protagonisti.

Leggi anche: Lutto a Uomini e Donne: chi era Ennio, primo amore di Gemma Galgani. la reazione e la loro storia





UeD, Maria De Filippi asfalta un cavaliere

Succede tutto con Gloria Nicoletti al centro studio. Davanti a lei c’è Bilal, con cui la conoscenza sembra procedere bene, ma anche Maurizio. E qui arrivano i ‘guai’. Quest’ultimo ha accusato la dama di aver interrotto inaspettatamente la conoscenza e a quel punto lei, di fronte ai suoi attacchi, decide di vuotare il sacco.

Dopo aver criticato l’atteggiamento avuto al ristorante, Gloria è esplosa:“Guarda che mi alzo e ti faccio girare il parrucchino”. E a questo punto, Maurizio si lascia andare a una rivelazione poco carina: “Fai scenate da circo. Una donna che si siede sulle ginocchia e va con le mani nel ben di Dio”.

Maria De Filippi non ha potuto trattenersi: “Maurizio, con tutto il rispetto, nel momento in cui vedi una scena del genere, rimane il fatto che la stessa ti lascia. Dovresti domandarti se forse questo ben di Dio non c’era. Capisco che pensavi di piacerle tanto, ma evidentemente non è così. Mi sembra strano che tutto questo accada in un ristorante e non continui. Maurizio non c’è storia, capito?”. Applausi di tutto lo studio. Anche Gianni Sperti si è scaldato e alla fine su consiglio di Diego Tavani Maurizio si scusa con Gloria ma resta fermo nella sua posizione.