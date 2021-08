“Un altro stop per lui”. Flavio Insinna, la decisione della Rai. Spiegati i motivi della scelta

Non era facile ereditare il programma per eccellenza dell’indimenticato Corrado. Ma Flavio Insinna sta riuscendo, ormai da fine giugno, a farsi apprezzare nella conduzione de “Il pranzo è servito”. La trasmissione cult, o meglio il quiz che dal 1982 al 1993 ha tenuto compagnia agli italiani sulle reti Mediaset, è tornata proprio quest’anno. Dopo ben 28 anni di stop, dunque, viale Mazzini ha deciso di affidare all’esperto Insinna la conduzione del programma, stavolta però sbarcato su Rai1.

Il formato è quello classico con la ben nota ruota divisa in 12 spicchi con ogni portata raffigurata due volte più il jolly e una dieta. “Il pranzo è servito” va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14 e 50. Oltre al gioco classico tra due concorrenti non manca “Il pranzo al telefono” con la partecipazione del pubblico. Recentemente, però, è scattato l’allarme tra i fan: che fine ha fatto il programma? Nella giornata di lunedì 16 agosto, infatti, “Il pranzo è servito” non è stato trasmesso.

Si tratta di una decisione della Rai che riguarda Ferragosto. La classica pausa ha coinvolto due puntate de “Il pranzo è servito”. Il programma condotto da Flavio Insinna, quindi, non è andato in onda lunedì 16 e non è trasmesso neppure martedì 17 agosto. Ma non c’è nessun motivo di preoccupazione. Da domani, mercoledì 18 agosto, il quiz tornerà come sempre ad allietare il pranzo dei telespettatori.





Al posto de “Il pranzo è servito” è andata in onda una puntata di “Linea blu” che anche martedì 17 agosto viene trasmesso dalle 14. Stop solo per due puntate quindi, per il quiz condotto da Flavio Insinna che d’altra parte sta ottenendo buoni risultati di critica e pubblico. Anche se verso la seconda metà di luglio si è registrato un calo negli ascolti, non c’è da preoccuparsi per il futuro della trasmissione.

Certo sostituire “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone reduce dal successo della passata stagione non è stata una passeggiata. Ma per tutta l’estate sarà così, al suo posto vedremo su Rai1 “Il pranzo è servito” sotto la guida di Flavio Insinna. Ovviamente da settembre si torna alla normalità e così il conduttore potrebbe prendere una decisione importante per quanto riguarda la sua vita privata. Chissà che non sia la volta buona per mettere al mondo il suo primo figlio con la compagna Adriana Riccio…