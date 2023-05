Flavio Insinna via dall’Eredità, la rivoluzione in Rai continua. Dalle dimissioni dell’ex ad Carlo Fuortes (sosituito da Roberto Sergio) dell’8 maggio scorso all’addio di Fabio Fazio e tanto altro c’è aria di rinnovamento – o epurazione a seconda delle prospettive – nella rete pubblica. Tanti volti noti del servizio pubblico stanno salutando. Oltre al conduttore di “Che Tempo Che Fa” passato al canale Nove di Discovery, anche Lucia Annunziata ha deciso pochi giorni fa di salutare la Rai.

E l’ultima voce parla di Flavio Insinna. In questo caso non si parla di addii, ma di cambio di palinsesto. L’attore e conduttore, da anni in Rai con diverse fiction tra cui “Don Matteo” e programmi come “Affari Tuoi”, dovrebbe salutare la conduzione de “L’Eredità”. Questo, almeno, è quanto rivelato da Dagospia, che tra l’altro dedica a Insinna uno ‘speciale’ pieno di retroscena inediti. E fa pure il nome del possibile sostituto. Si tratta di un nome molto conosciuto, vicinissimo a Giorgia Meloni, per la quale ha pure partecipato a diversi tour elettorali.

Pino Insegno al posto di Flavio Insinna all’Eredità

Parliamo dell’attore, doppiatore e comico Pino Insegno. Dovrebbe essere lui, secondo quanto riportato dal noto portale di D’Agostino, a prendere il posto di Flavio Insinna. Giusto pochi giorni fa quest’ultimo ha vissuto una puntata entusiasmante con la vittoria record, da parte del 18enne Christian di Grottammare, di ben 85mila euro. Ora, dopo cinque edizioni al comando, Insinna si appresta a dire addio al programma registrato negli studi televisivi intitolati al grande Fabrizio Frizzi.

Dunque altro cambio in vista alla Rai. Pino Insegno dovrebbe sostituire Flavio Insinna a partire dal gennaio 2024. E c’è già chi, come GossipeTV, che ipotizza: “Probabilmente, per evitare polemiche, gli verranno offerte delle alternative e le ipotesi sono diverse. C’è chi pensa ad un possibile ritorno alla fiction, in virtù della sua nota carriera da attore, ma non sarebbe da escludere la conduzione di uno show in prima serata su Rai 1. Per quest’ultima ipotesi, si pensa ad un programma legato al mondo della televisione”.

Sulle reali motivazioni del cambio conduttore all’Eredità è mistero. Intanto i cambiamenti nel palinsesto Rai non finiscono qui. Davide Maggio ha parlato di “probabile addio di Daniela Ferolla alla conduzione di Linea Verde Life“. L’ex Miss Italia potrebbe approdare a Unomattina, con un approfondimento sul green di circa mezz’ora. Al suo posto le ipotesi parlano di Elisa Isoardi oppure Monica Caradonna. Anche in questo caso bisognerà attendere per capire. La girandola dei conduttori Rai sembra appena iniziata…

“Christian ce l’ha fatta”. L’Eredità, cifra record per il campione 18enne: quanto ha vinto