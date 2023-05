Flavio Insinna, arriva l’annuncio all’Eredità. Un programma di successo seguito da un numero elevatissimo di utenti italiani, tutti in attesa di scoprire a chi sarebbe andato prima o poi il ricco montepremi in gara. E pensare che nel corso della puntata dell’11 maggio 2023, sarebbe stato il campione Antonio ad avvcinarsi alla vittoria. Infatti il concorrente, arrivato al gioco finale con ben 180.000€, si è trovato davanti al dimezzamento del ‘bottino’ di 11mila euro. “La tua è una strategia”, ha ironizzato il padrone di casa per poi andare incontro alla replica di Antonio: “Si, dimezzo sempre”.

Christian di Grottammare vince il montepremi all’Eredità. È proprio lui ad aggiudicarsi il bottino del gioco. Il ragazzo, originario della provincia di Ascoli Piceno, ha appena 18 anni ed è uno studente del liceo scientifico Rosetti di San benedetto del Tronto. Il giovane porta a casa la bellezza di 85mila euro, indovinando la parola “basso” tra quelle chiave “Volare”, “Giro”, “Medioevo”, “Tacco”, “Livello” nel corso del gioco finale più temuto da tutti, la ghigliottina.

Christian di Grottammare vince il montepremi all’Eredità a soli 18 anni: “Questo è per te, nonna!”

“E’ stata la parola ‘MEDIOEVO’ a farmi venire l’intuizione che spero sia giusta, perchè c’era il Basso Medioevo e c’era l’Alto Medioevo”. Poi il cartellino ha rivelato che la risposta di Christian era proprio quella giusta: “La parola era ‘BASSO’, nonna!” ha esclamato Christian mostrando verso le telecamere il cartellino vincente. Ed è sempre alla nonna che il ragazzo ha dedicato la vittoria: “Questo è per te, nonna!” ha affermato con tanto di bicchiare alzato in alto.

Immancabile per un’occasione tanto importante quanto questa, la replica di Flavio Insinna: “Che sia alto o che sia basso, l’importante è che la parola sia quella giusta”. Mai affermazione più veritiera di questa. Il pubblico presente in studio ha partecipato attivamente al momento, acclamando a gran voce il nuovo campione del programma. Ma non è la prima volta in cui un concorrente molto giovane intasca il montepremi finale.

Uno scenario simile è avenuLa vittoria di Christian arriva a distanza di un anno circa da un’altra proclamazione. Correva il mese di dicembre quando Amadeus a I Soliti Ignoti ha proclamato la vittoria di altre ragazze marchigiane altrettanto giovani, ovvero le sorelle Maria Vittoria e Benedetta Ballirano, classe 1996 e 2000, che hanno portato a casa la bellezza di 188mila euro.