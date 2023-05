Flavio Insinna costretto a calmare il concorrente de L’eredità. È successo durante la puntata del programma di Rai 1 andato in onda giovedì 11 maggio 2023. A giocarsi il malloppo alla ghigliottina è il campione Antonio che arriva al gioco finale con ben 180.000€. Ironia della sorte, anche perché in questa fase del gioco è quasi tutto merito della fortuna (o sfortuna come in questo caso), il giovane dimezza tutto, fino a restare con soli 11mila euro. Chiaramente Flavio Insinna ha voluto subito sdrammatizzare con Antonio e gli ha detto, scherzando: “La tua è una strategia” e lui, sorridendo, ha risposto: “Si, dimezzo sempre”.

Insomma, il ragazzo ne indovina soltanto una e dimezza quattro volte su 5. Poco dopo è il momento di iniziare a pensare alla parola misteriosa. Il campione deve scriverla su un foglietto e inserirlo nella busta rossa, di fianco all’altro. Se corrisponderanno avrà vinto la cifra della serata: 11mila euro.





La cosa buffa però accade poco prima del quarto indizio, quello che ha sbagliato dopo i tre prima. A questo punto il padrone di casa dice a Antonio: “Calmo… sei coerente però eh, continui a dimezzare. Prova a fare qualcosa di diverso adesso”. Grandi risate in studio per questa presa in giro a fin di bene. In effetti però Antonio all’indizio successivo non sbaglia e arriva con poco più di 10mila euro alla ghigliottina.

A questo punto, partendo dalle cinque parole indicate, il giovane scrive ‘giornale’ come risposta ultima. Niente da fare però, Antonio non indovina neanche la parola e la terribile serata si conclude con un niente di fatto. La parola misteriosa da indovinare era “bellezza”. Più tardi Flavio Insinna si rivolge sempre al campione e dice: “Nella vita c’è sempre un’altra occasione”.

E ancora: “Troverai un altro posto in cui avere un applauso così affettuoso come questo”, conclude il conduttore. Non è stato molto fortunato Antonio in questi giorni, solo qualche sera fa il giovane ha tentato di nuovo la fortuna con la ghigliottina ma gli è andata male un’altra volta. Insomma, arriveranno momenti più felici e fortunati per questo povero campione?

