Clamorosa notizia sull’Isola dei Famosi data da Vladimir Luxuria. L’opinionista ha deciso di concedere un’intervista molto importante sul reality show condotto da Ilary Blasi e si è soffermato su due persone in particolare, che secondo lei potrebbero dirsi addio una volta terminato il programma. Parole che stanno risuonando con forza in queste ore e che potrebbero davvero far scoppiare un putiferio tra i fan dei diretti interessati.

E parlando sempre dell’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria aveva voluto dire la sua anche su Alessandro Cecchi Paone: “Ilary ha presentato la coppia Alessandro e Simone mentre erano su una barca, ha chiesto loro di aprire una cassa, c’era uno spumante e ha chiesto di brindare all’anniversario della loro unione. Loro hanno brindato e si sono dati un bacio sulle labbra. Ora può sembrare poco ma immagina l’orario in cui quell’immagine è andata in onda”.

Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria choc: “Loro si lasciano dopo il reality”

A pochi giorni dalla nuova puntata in diretta dell’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria ha rotto il silenzio su due naufraghi, che potrebbero lasciarsi secondo la sua opinione. Ma si è anche soffermata su un altro concorrente, Andrea Lo Cicero. Queste le sue parole a Novella 2000: “Nel 2016 l’ho criticato perché affermava di non usare protezioni sul campo da rugby al di fuori dei paradenti. Poiché tutto il resto sarebbe roba da fro***, fro***, dal latino molliccio. Ma ora lo sto apprezzando”.

Parlando di una possibile rottura di coppia, Luxuria si riferiva ai Jalisse, ovvero Fabio Ricci ed Alessandra Drusian: “Su quell’eterna sintonia tra i coniugi personalmente non ci metterei la mano sul fuoco. Non escludo il divorzio al loro rientro in Italia”. Dichiarazioni bomba dell’opinionista dell’Isola dei Famosi, che ha lasciato tutti a bocca spalancata. Vedremo se lo dirà anche in diretta e scopriremo anche l’eventuale risposta degli artisti.

E poche ore fa la pagina Instagram ufficiale dei Jalisse ha commentato, immaginiamo tramite il loro staff: “La nostra amata coppia è stata divisa dallo spirito dell’Isola, chissà cosa succederà da adesso in poi. Noi mandiamo un forte abbraccio a Fabio e ad Alessandra, avanti tutta”.