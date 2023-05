Situazione bruttissima per Alvin, l’inviato dell’Isola dei Famosi tanto amato dal pubblico. I telespettatori avevano richiesto a gran voce la sua conferma nel suo importante ruolo dall’Honduras e la produzione, col placet di Ilary Blasi, ha dato l’ok. Eppure non tutti sono proprio favorevoli alla sua presenza, infatti nelle scorse ore è arrivato un attacco più che feroce nei suoi confronti da un personaggio noto. E che coinvolge implicitamente anche un naufrago.

Non sappiamo se Alvin avrà modo di leggere questa pesante critica, ma certamente la sua esperienza all’Isola dei Famosi non è apprezzata proprio da tutti. Sono state messe in dubbio le sue capacità lavorative da questa persona, che preferirebbe quindi vedere altra gente svolgere quel compito. Mediaset non la pensa così, avendo avuto un giudizio più che positivo per lui, ma queste offese potrebbero trovare stavolta una sua risposta.

Leggi anche: “Ma la vedete bene?”. Isola dei Famosi 2023, choc su Nathaly Caldonazzo: “Le sue protesi…”





Alvin, fuori dall’Isola dei Famosi pesante attacco all’inviato

Nella giornata di mercoledì 10 maggio una persona molto vicina al concorrente Gian Maria Sainato ha contestato il lavoro di Alvin. In queste prime settimane di Isola dei Famosi l’inviato ha ricevuto tanti complimenti e applausi dal pubblico, ma non da lui, che invece ha esordito così nella sua sferzante critica: “Caro Alvin, ma invece di stare in competizione con la regina Ilary, perché non ti impegni un po’ di più a spiegare le prove? Hai spiegato a Nathaly che poteva andare in apnea?”.

A rompere il silenzio su Alvin è stato l’agente di Gian Maria Sainato, Andrea Di Carlo, che ha continuato così la sua invettiva contro l’inviato dell’Isola dei Famosi: “Te lo dico Nik. Glielo hai spiegato perché stavi controllando il tuo profilo migliore. Inoltre tu che suggerisci in maniera sibillina: ‘Con Gian Maria ci hai passato meno tempo’. Si vede che questo lavoro lo fai ma sempre per grazia divina. Ma non pensi che dovresti essere un po’ più neutro? Sei un caro ragazzo ma come ce ne sono mille. Ringrazia Dio e bacia la terra. Andrea. Ps: il prossimo anno cammino di Santiago solo”.

A testimonianza invece del buon rapporto tra Alvin e Ilary Blasi, i due avevano scherzato in una puntata dell’Isola, con lui che aveva finto di andare via: “Silenzio“. Si erano messi tutti a ridere, compresa la conduttrice Mediaset, e poi l’inviato se n’era andato dalla Palapa in segno di protesta.