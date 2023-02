“Eh sì, ora posso dirlo”. Flavio Insinna sgancia la bomba sulla collega. Che imbarazzo per Alessia Marcuzzi

Flavio Insinna, la frase in diretta tv non piace. Ospite nel corso della puntata di Boomerissima, il padrone di casa de L’Eredità si è lasciato andare a una considerazione su Ballando con le Stelle. Il risultato non è stato certamente tra i migliori.

Flavio Insinna su Ballando con le Stelle. Ancora tanti ospiti sul palcoscenico del programma di Alessia Marcuzzi. E proprio nel bel mezzo della puntata di Boomerissima, ecco che il conduttore tv ha parlato senza filtri rivolgendosi a Egger e affermando: “Ma adesso vogliamo fare una bella polemica così? Allora lo dico, per me Ballando con le Stelle doveva vincerlo lui”.

Flavio Insinna su Ballando con le Stelle: “Vogliamo fare una bella polemica così?”

Ebbene si, Flavio Insinna ha poi aggiunto: “Lui, oppure Gabriel Garko, anche lui meritava di vincere Ballando“. Ovviamente la frase potrebbe non essere piaciuta alla vincitrice del programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Luisella Costamagna, reduce dagli attacchi di Selvaggia Lucarelli da cui si è dovuta difendere con queste parole.

“Capisco tutto, ma ci sono delle regole e un regolamento firmato da tutti. Lo hanno accettato ed è lo stesso che ha mandato avanti il gioco e deciso le eliminazioni e i ripescaggi. Fare queste polemiche adesso è assurdo, come se un arbitro bloccasse una partita per mettere in dubbio la regola del fuorigioco. Inoltre il giudizio della giuria tecnica fa media, così come quello dei social (che non sono tutti i 4 milioni di spettatori, perché ogni concorrente è svantaggiato o avvantaggiato a seconda dei follower)”.

BOOM! Flavio Insinna smonta la Costamagna: “Ballando lo doveva vincere Alessandro Egger”. ✈️✈️✈️ #boomerissima #ballandoconlestelle — GigiGx (@GigiGx) January 31, 2023

E ancora: “Questa è matematica ed è di facile comprensione direi. Così come lo è il ripescaggio e il suo meccanismo. Ci sono degli eliminati e dei ritirati, possono partecipare ed essere ripescati. Quindi le discussioni stanno a zero, questi che ho riportato sono i fatti. Detto questo io sono stata apprezzata da 4/5 della giuria e non intendo più parlare di quel 1/5. lei durante le puntate mi ha dato zero e io da ora in poi le riservo zero commenti”. Luisella deciderà di rispondere anche a Flavio Insinna? Non resta che attendere per scoprirlo.