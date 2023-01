Flavio Insinna fuorioso per la decisione della Rai. Il popolare conduttore è uno dei punti fermi della televisione pubblica e il suo programma “L’Eredità” fa sempre ottimi ascolti sbaragliando la concorrenza. Ovviamente lui è molto orgoglioso di questi risultati e già in una occasione non ha nascosto il suo disappunto per certe scelte. Come sapete i mondiali hanno spinto la Rai a sospendere e cambiare orari a molti show del palinsesto.

Quando è toccato a Flavio Insinna annunciare il cambio d’orario per “L’Eredità” il conduttore non ha fatto nulla per nascondere l’amarezza: “Abbiamo una cosa da dirvi che a noi non fa piacere ma la prendiamo perché così deve essere”. Il cambiamento non è stato l’unico e lui ha ironizzato: “Con tutti questi cambi d’orario riuscire a trovare il programma sarà un gioco nel gioco”. Adesso un’altra sceta dei dirigenti di viale Mazzini hanno fatto infuriare Flavio Insinna.

La decisione della Rai e la reazione di Flavio Insinna

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi la Rai ha intenzione di far proseguire la messa in onda del quiz show estivo “Reazione a Catena“. Il fatto è che la buona notizia per il popolare programma diventa cattiva per Flavio Insinna e “L’Eredità”. Il cambiamento toglierà infatti spazio al preserale prima condotto da Carlo Conti e oggi con Flavio Insinna al timone.

Il successo di “Reazione a Catena” condotto da Marco Liorni aveva già spinto la Rai a fare l’ultima puntata addirittura il 30 ottobre. Il quiz ha infatti raggiunto la soglia del 30% di share, un risultato davvero eccezionale. E così dopo 17 anni la nuova edizione del 2023 durerà ben sei mesi, arrivando fino al 17 dicembre. Per Flavio Insinna, quindi, si parla di un cambiamento importante: in questo modo dividerà l’anno televisivo con il collega.

L’Eredità, infatti, giunta alla ventesima edizione, partirà a dicembre per finire ai primi di giugno. La decisione della Rai avrebbe mandato su tutte le furie Flavio Insinna, come racconta il numero di Oggi in edicola dal 19 gennaio. Il taglio di diverse puntate dello show sarebbe un boccone davvero amaro per il conduttore che ha sempre fatto ottimi ascoti. Si tratta di indiscrezioni, ma insomma il clima sembra essere teso. Nel frattempo chi vuole partecipare a Reazione a Catena può visitare il sito di Rai Casting con le iscrizioni aperte.

