Momento molto emozionante a L’Eredità di Flavio Insinna, con la campionessa che ha lasciato tutti increduli. Un risultato eccezionale quello ottenuto dalla donna, che non ha potuto fare altro che scoppiare in lacrime per la commozione. La reazione della concorrente è stata improvvisa e probabilmente inattesa. Anche il conduttore è sembrato preso alla sprovvista, nonostante l’abbia poi aiutata successivamente ad asciugarsi il pianto. Milioni di telespettatori hanno assistito ad un avvenimento praticamente indimenticabile.

L’Eredità, condotto egregiamente da Flavio Insinna, ha visto trionfare la campionessa nella serata di martedì 3 gennaio. Le lacrime sono scese copiose sul volto della concorrente, che non è proprio riuscita a resistere. Non si sta facendo altro che parlare di questo, infatti si è materializzato qualcosa di unico nel suo genere. Ovviamente il pubblico ha gradito questo atteggiamento della campionessa, che è stato spontaneo. Andiamo a vedere insieme cosa le ha detto e cosa ha fatto il conduttore televisivo.

Leggi anche: “Non piangere”. L’eredità, colpo di scena e lacrime: anche Flavio Insinna emozionato (VIDEO)





L’Eredità di Flavio Insinna, campionessa in lacrime dopo grande vincita

Nel corso dell’appuntamento con L’Eredità, Flavio Insinna ha reso entusiasta la campionessa del gioco pre-serale di Rai1 perché lei è riuscita a trionfare. Barbara ha osservato con grande attenzione il padrone di casa e, quando ha capito di aver fatto il colpaccio, ha pianto. Insinna ha esclamato: “Se vuoi piangere, ecco a te il mio fazzoletto. Guarda che è solo in prestito”. E la donna lo ha immediatamente utilizzato per togliersi le lacrime dal viso. Poi l’esplosione di gioia di tutto il pubblico presente in studio.

La campionessa Barbara ha scritto come parola ‘profumo’ ed era quella corretta, infatti si abbinava perfettamente con ‘successo’, ‘scandalo’, ‘scegliere’, ‘pulito’ e ‘primavera’. Flavio Insinna ha annunciato con enorme felicità: “Questa donna ha vinto con la parola profumo. Guarda, c’è qualche goccia di profumo nel mio fazzoletto, perciò se vuoi prenderlo per piangere puoi farlo”. Il pubblico, come scritto da Liberoquotidiano, ha esultato e infine il conduttore ha ricordato la cifra vinta da Barbara.

La campionessa è sembrata sorpresa, ma Flavio Insinna le ha confermato tutto: “Guarda qui, hai vinto 90mila euro, se non credi a me”. E quindi si è intascata quella cifra molto consistente, che l’ha resa estremamente felice e soddisfatta. Un momento che non dimenticherà mai nella sua vita.