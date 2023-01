La notizia era nell’aria e ora è diventata praticamente ufficiale: Alessia Marcuzzi ha saputo tutto sulla decisione presa dalla Rai sul suo futuro. Lei è tornata ad essere protagonista nel piccolo schermo, dopo una lunga assenza in seguito alla sua separazione da Mediaset. Ha deciso di accettare la corte della rete pubblica italiana e si è subito messa al lavoro per rendere al meglio nella sua nuova trasmissione, che si chiama Boomerissima. E dopo gli ultimi risultati accumulati, è stata fatta una scelta definitiva.

Lei è stata sicuramente contattata nelle scorse ore e avrà appreso la novità personalmente. Infatti, su Alessia Marcuzzi è stata assunta una decisione inequivocabile da parte della Rai. Difficile ipotizzare che possano esserci dietrofront o altre scelte differenti, ormai si è deciso di proseguire su questo canale e tornare indietro è decisamente quasi impossibile. Vediamo quindi cosa è stato riferito sul conto della conduttrice tv, come anticipato dai colleghi di TvBlog.

Leggi anche: “L’hanno scoperto nei corridoi”. Alessia Marcuzzi, terremoto in tv: la voce a Mediaset





Alessia Marcuzzi, decisione Rai sul programma Boomerissima

La nuova trasmissione Boomerissima di Alessia Marcuzzi ha avuto inizio lo scorso 10 gennaio e ora è già arrivata la prima importante decisione della Rai sul futuro della presentatrice e dello stesso format. Come ricordato dal sito Lanostratv, il primo appuntamento ha ottenuto oltre il 7% di share, mentre la seconda puntata l’8,49%. C’è stata quindi una crescita considerevole e per questo motivo la televisione pubblica italiana si è convinta e ha comunicato alla donna una notizia meravigliosa.

Ecco quanto scritto in anteprima da TvBlog: “Siamo in grado di anticiparvi che Boomerissima continuerà anche dopo il Festival di Sanremo. La Rai, entusiasta, ha chiesto al team che confeziona il nuovo varietà di Rai2 di produrre una puntata in più rispetto alle quattro previste, anzi ne avrebbe chieste di più mai i tempi ristretti non lo consentono. Boomerissima avrà quindi con Alessia Marcuzzi una quinta puntata che andrà in onda dopo il Festival di Sanremo, presumibilmente martedì 14 febbraio, giorno di San Valentino, naturalmente su Rai2”.

Ma di cosa parla Boomerissima? Parliamo di un varietà che si occupa di personaggi, musica, programmi televisivi, film e spot ma non solo. Mette a confronto diverse generazioni per capire se fosse migliore il passato dei genitori o il presente dei loro figli. E il pubblico sta apprezzando moltissimo questo programma.