Nuovo appuntamento nella giornata di giovedì 29 luglio con il programma ‘Il pranzo è servito’ condotto da Flavio Insinna. E ciò che si è registrato nella puntata delle scorse ore è stato un qualcosa di inedito, con il padrone di casa che ha deciso di fare un vero e proprio tranello ad una delle protagoniste del gioco. Effettivamente aveva ormai perso quasi la pazienza e si è reso autore di un gesto particolare, che ha colpito non solo coloro che erano in studio ma anche tutti i telespettatori davanti alla tv.

Ricordiamo che durante la prima puntata Flavio Insinna ha voluto omaggiare il grande Corrado: “Potevamo cominciare solo così, con un omaggio sincero, carico di affetto per un uomo straordinario, per Corrado, che c’ha regalato tantissime perle, tra queste Il Pranzo è Servito. Proviamo a giocare timidamente, con grande pudore, ed entrare nel magico mondo del Pranzo è Servito”. Il programma prosegue con successo e giorno dopo giorno incontra i favori del pubblico che segue con grande attenzione il format.

Durante ‘Il pranzo è servito’, Flavio Insinna ha condotto la sfida tra la campionessa Rosa Maria e la sfidante Sabrina. In particolare, è stata proprio Sabrina a mettersi in mostra per un atteggiamento insolito che ha costretto il presentatore ad effettuare una mossa furba per beffarla. Durante tutto il percorso di gioco ha iniziato a ballare e cantare, rendendo sicuramente gioiosa l’intera puntata. Però quando si è passati al quiz generale si è verificato un evento che non ha praticamente avuto precedenti.





Dunque, Flavio Insinna ha subito informato le due protagoniste della puntata di effettuare la prenotazione solamente quando avrebbe terminato di leggere la domanda. Ma la sfidante Sabrina si è sempre prenotata prima delle domande e lui ha perso un po’ le staffe. Quando si è materializzato questo nuovo fatto, Flavio Insinna non ha completato il quesito e Sabrina ha commentato: “Ma la domanda qual è?”. A quel punto ha deciso di guardare la campionessa Rosa Maria e ha detto: “L’ho smascherata”.

Questo modus operandi di Flavio Insinna ha raccolto un grande successo nel pubblico da casa, infatti parecchi utenti hanno scritto subito dopo questa sua uscita: “Ma è troppo forte Flavio”. Per onore di cronaca, è stata Sabrina a conquistare la puntata e a battere la campionessa. Ma la scena è stata rubata completamente dal conduttore televisivo, mai così deciso.