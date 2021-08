Altra divertente puntata de “Il pranzo è servito”, il programma condotto da Flavio Insinna. Nella puntata del 4 agosto del reboot dello storico programma condotto da Corrado, è successo qualcosa di davvero strano… e simpatico. A spuntarla, ancora una volta il campione Francesco. Ma è durante il gioco telefonico che avviene qualcosa di inaspettato.

Come ogni giorno, arriva la telefonata di uno spettatore per cimentarsi con il quiz a premi. Oggi però la chiamata spiazza Flavio Insinna: “Sono Albertina, la figlia cresciutella di Einstein”. Il conduttore resta senza parole, poi chiede: “Non ho capito chi sei? Una scienziata?”. Ma la signora Albertina ribadisce: “Sono la figlia cresciutella di Einstein, Albertina”. Insinna resta basito, Ginevra spiega la battuta: “La figlia di Einstein perché si chiama Albertina…”.

Naturalmente tantissimi i commenti dei fan su Twitter: “La signora ha fatto la battuta sulla pubblicità del supermercato sponsor del programma”. E ancora: “Spiritosa…”. Non sappiamo con certezza se Flavio Insinna abbia capito o meno la battuta, la l’imbarazzo è stato abbastanza chiaro. Solo qualche giorno fa è successa un’altra cosa molto curiosa: si sono sfidati la campionessa Patrizia e Francesco.





Flavio Insinna, incredulo per la risposta

Durante il quiz però qualcosa ha attirato l’attenzione di Flavio Insinna. La regia ha infatti mandato in onda la foto di una bambina sdentata che oggi è una donna importante dello spettacolo. Nello specifico i concorrenti devono decidere di chi si tratti. Passano pochi secondi e la campionessa risponde senza esitazione: “Cristina D’Avena“.

A quel punto scende il gelo in studio, con Flavio Insinna che per un attimo resta senza parole. Il presentatore ha poi affermato: “Come hai fatto? Non ha i denti, non si riconosce”. Naturalmente per la felicità della signora Patrizia la risposta era quella giusta. Beh, si vede che la signora era una brava fisionomista.