“Perché non ho figli”. Flavio Insinna: la confessione che spiazza arriva solo oggi, a 56 anni

Flavio Insinna è un attore e conduttore particolarmente apprezzato dal pubblico. Da anni conduce L’Eredità su Rai1, precisamente dal 2018 quando sostituì Fabrizio Frizzi dopo la sua morte e va in onda tutti i giorni nella fascia preserale di Rai1: “Mi diverto come un matto”, ha detto in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui ha ripercorso tutta la sua carriera e ha anche parlato della sua vita privata. Ha mosso i primi passi a teatro e uno dei suoi maestri è stato Gigi Proietti che gli ha insegnato tanto.

“Prima di provare, a teatro, ci ricordava che “non stiamo operando a cuore aperto”, che non stiamo facendo cose imprescindibili per il destino del mondo. Siamo attori, tutto qui” . Prima di riuscire a entrare nel Laboratorio Proietti (la scuola di recitazione di Roma dedicata a Gigi Proietti), Insinna aiutava suo cugino a consegnare mobili. Poi sono arrivate le soddisfazioni in tv con la fiction Don Matteo che l’ha fatto conoscere al grande pubblico. L’attore racconta che il ruolo è arrivato per caso: “Andai da Costanzo a parlare della nostra compagnia, La Cometa, e tra il pubblico c’era Enrico Oldoini, il regista della serie. Venne a vedermi in teatro, mi volle nel cast”.

Quindi la grande occasione ad Affari Tuoi: “La carriera negli show in televisione inziò per un microfono aperto. Avevo fatto Don Bosco, miniserie tv. Mi premiarono a Saint-Vincent, le grolle, le star e tutto. Sul palco c’era Fabrizio. Il mio turno arrivava tardissimo, quando tutti non pensavano che alla cena. Quando Frizzi mi chiamò, io non sapevo di avere il microfono acceso e così dissi: “Ma devo proprio?”. Risate in sala. Mi accorsi di avere fatto una figuraccia e allora con Fabrizio cominciai a fare lo scemo, con battute a ruota libera. Qualche tempo dopo mi chiamò la mia agente e mi disse: “Ma che hai combinato a Saint-Vincent?”. E io: “Oddio, mi puniscono?”. E lei: “No, ti vogliono dare Affari tuoi”.





Lontano dai riflettori, Flavio Insinna è fidanzato con Adriana Riccio, conosciuta nel 2016 al quiz Affari Tuoi, dove lei era concorrente e lui conduttore. Inizialmente i due hanno scelto di tenere il loro amore segreto e di uscire allo scoperto solo in un secondo momento. I due non hanno figli ed è lo stesso Flavio Insinna a spiegare il motivo di questa scelta.

“Sarei un padre troppo poco presente. Solo per questo. Io ho avuto la fortuna di avere dei genitori sempre accanto a me, nonostante all’inizio non accettassero la mia carriera di attore. Però mamma fece da paciera: andava da papà e metteva una buona parola, poi veniva da me e faceva lo stesso. Temo che non sarei all’altezza”. Il conduttore de L’Eredità ama la sua fidanzata e si impegna al massimo a essere un buon compagno: “Ascolto di più. Dedico più tempo alla persona che amo. Tolgo qualcosa al lavoro, cosa che prima mi riusciva difficilissimo”.